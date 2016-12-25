События

14:14 25.12.2016

Пожар возле метро "Лесная" в Киеве локализован, погибших и пострадавших нет

Пожар на складах секонд-хенда в районе станции метрополитена "Лесная" на восточной окраине Киева в настоящее время локализован, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Пожар локализован в 13:10. На месте работают пожарные, площадь приблизительно 2 тыс кв.м. Погибших и пострадавших нет. Причины устанавливаются", - говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС в воскресенье.

СМИ со ссылкой на спасателей также сообщают, что опасности распространения огня в настоящее время уже нет, хотя ликвидация пламени еще продолжается. На месте работает 17 единиц специальной спасательной техники. Две станции метрополитена, "Лесная" и "Черниговская", закрытые в связи с пожаром, не работают до сих пор: поезда, работающие на Святошино-Броварской (М1) линии столичного метро, следуют лишь до станции "Дарница".

ВАЖНОЕ

В Счастье украинской стороне переданы тела двух погибших на Светлодарской дуге

Мощное землетрясение произошло в Чили

Тайфун обрушился на Филиппины

Движение на станциях киевского метро "Лесная" и "Черниговская" восстановлено

На месте пожара у станции метро "Лесная" в Киеве найдено тело погибшей женщины

ПОСЛЕДНЕЕ

В Счастье украинской стороне переданы тела двух погибших на Светлодарской дуге – СМИ

Жители Запорожья вышли на Хортицу, чтобы покормить птиц, которые из-за снега и мороза могут пострадать от голода

Боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток

В ГСЧС сообщают о ликвидации пожара у станции метро "Лесная" в Киеве

Израильские пожарные пока не могут потушить огонь на нефтеперерабатывающем заводе

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
мужские имена и их значения
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА