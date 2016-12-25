Пожар возле метро "Лесная" в Киеве локализован, погибших и пострадавших нет

Пожар на складах секонд-хенда в районе станции метрополитена "Лесная" на восточной окраине Киева в настоящее время локализован, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Пожар локализован в 13:10. На месте работают пожарные, площадь приблизительно 2 тыс кв.м. Погибших и пострадавших нет. Причины устанавливаются", - говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС в воскресенье.

СМИ со ссылкой на спасателей также сообщают, что опасности распространения огня в настоящее время уже нет, хотя ликвидация пламени еще продолжается. На месте работает 17 единиц специальной спасательной техники. Две станции метрополитена, "Лесная" и "Черниговская", закрытые в связи с пожаром, не работают до сих пор: поезда, работающие на Святошино-Броварской (М1) линии столичного метро, следуют лишь до станции "Дарница".