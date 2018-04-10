Экономика

15:05 10.04.2018

СКМ обновила набсоветы "Веско", "Огнеупорнеруда" и Дружковского рудоуправления

СКМ обновила набсоветы "Веско", "Огнеупорнеруда" и Дружковского рудоуправления

Компания Vesco Limited (Кипр), объединяющая глинодобывающий бизнес инвестиционной компании UMG группы "СКМ", обновила наблюдательные советы ПАО "Веско", ПАО "Дружковское рудоуправление" (Дружковка, Донецкая обл.) и ЧАО "Огнеупорнеруд" (Донецкая обл.).

Согласно сообщению компаний в системе раскрытия информации НКЦБФР, решением единоличного акционера - компанией Vesco Limited - принято решение продлить полномочия члена наблюдательного совета в трех предприятиях генерального директора UMG Investments Андрея Горохова с 7 апреля 2018 года еще на три года.

Кроме того, вывести из состава набсовета Полину Сарникову, избрать вместо нее директора по продажам UMG Сергея Мельниченко с 7 апреля 2018 года сроком на три года.

Также принято решение ликвидировать на предприятиях ревизионные комиссии и ревизоров как органы управления.

Компания Vesco Limited (Кипр) владеет 100% акций ПАО "Веско", ПАО "Дружковское рудоуправление" и ЧАО "Огнеупорнеруд".

По данным Госреестра, конечным бенефициаром трех компаний является Ринат Ахметов.

ПАО "Веско" создано в 1994 году путем преобразования арендного предприятия "Веселовский рудник по добыче огнеупорных глин", основанного на базе одноименного рудника, который был выведен в отдельное производство из состава Дружковского рудоуправления треста "Огнеупорнеруд" в 1967 году. Компания является крупнейшим в Украине предприятием по открытой добыче глин, обладающих высокой пластичностью, белым цветом и прочностью после обжига, используемых для производства керамической плитки, фарфора, фаянса, стекла, хрусталя, электроизоляторов, санфаянса, кирпича и черепицы.

ПАО "Дружковское рудоуправление" основано в 1993 году. Специализируется на добыче керамической и огнеупорной глины для производства огнеупоров, а также формовочного песка.

ЧАО "Огнеупорнеруд" создано в 1996 году. Занимается добычей глины и каолина.

Vesco - крупнейших производителей белых пластичных глин в мире. Объединяет предприятия "Веско", "Дружковское рудоуправление", "Огнеупорнеруд". Портфель продуктов компании включает более 60 сортов глин. Основные потребители - производители керамической плитки и керамогранита.

UMG - инвестиционная компания с фокусом на развитии бизнесов в сырьевой и перерабатывающей сферах. Основана в 2006 г. группой СКМ. Портфель компании включает пять бизнесов: добыча глины, добыча известняков и доломитов, переработка и реализация побочных продуктов ТЭС, редких и технических газов, трейдинговый бизнес. Суммарная стоимость портфельных компаний UMG оценивается в $400 млн.

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