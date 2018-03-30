Объединение AB InBev и Efes поможет восстановить бренды "Эфес Украина" - и.о. гендиректора "САН Инбев Украина" Д.Хренов

Блиц-интервью и. о. генерального директора компании "САН Инбев Украина" Дениса Хренова агентству "Интерфакс Украина" относительно объединения Anheuser-Busch InBev и Anadolu Efes

- После полного объединения Anheuser-Busch InBev и Anadolu Efes в Украине когда ожидается появление новой компании? Какие будут кадровые изменения?

- Юридическое лицо "Эфес Украина" и его производственные активы не входят в сделку, лишь торговое оборудование и портфель брендов. Новая компания появится уже в апреле, но дальнейшая реструктуризация будет длиться еще какое-то время.

Любые изменения, затрагивающие наших сотрудников, будут сообщены заблаговременно и осуществлены в соответствии с действующим законодательством. Данный вопрос будет рассмотрен в рамках процесса интеграции. В настоящее время мы продолжаем работать в стандартном режиме.

- На какую долю пивоваренного рынка в Украине выходите по итогам сделки, какова была доля до слияния?

- По итогам 2017 года доля "САН ИнБев Украина" составила 30,52%. Незамедлительного изменения ожидать не приходится, так как присутствие "Эфес" на украинском рынке минимальное. В дальнейшем ожидаем положительного эффекта от сделки и нашей целью является занятие лидерской позиции на рынке.

В дальнейшем же объединение знаний двух компаний предоставит возможность подготовить новое предложение для украинских потребителей. Конечно же, детали таких планов раскрывать еще рано.

- Как концентрация повлияет на украинский рынок?

- Однозначно, рынок станет более конкурентным. Кроме того, мы уверены, что концентрация положительно повлияет на украинский рынок. На первом этапе мы сможем частично восстановить портфель бренда компании "Эфес Украина", что само по себе расширит предложение для потребителей. Поклонники торговых марок "Эфес" вновь получат возможность наслаждаться любимыми пивными вкусами.

- Какие новые бренды могут появиться на украинском рынке?

- Мы пока не можем предоставить детали по запуску новых брендов. Если говорить про 2017 год, то мы выпустили BUD Non-alco, Chill, Хмелевус, Черниговское Lager.

- Планируете ли наращивать производство?

- В настоящее время в Украине у нас три пивоваренных завода - в Харькове, Чернигове, Николаеве. Их производственные мощности покрывают наши текущие потребности.

В 2017 году компания нарастила экспорт на 24,3% - до 114,5 тыс. гл., хотя и производство пива сократилось на 4,4% - до 4,77 млн гл.

На производстве постоянно происходит модернизация, поскольку мы стремится применять новейшие технологии, особенно по использованию ресурсов.

- Каковы планы компании по развитию в Украине?

- Частичное восстановление брендов компании "Эфес Украина", запуск новых брендов, дальнейшее развитие каналов продаж. Одним из приоритетных по-прежнему будет оставаться социальное направление.

Обладая диверсифицированным портфелем брендов и более широким ассортиментом пива для потребителей, объединенная компания будет стремиться занять лидирующую позицию на украинском рынке.

На прошлой неделе Anheuser-Busch InBev (AB InBev) определила цели устойчивого развития до 2025 года и запустила акселератор для решений глобальных проблем человечества. Они включают организацию эффективного агропроизводства, бережное отношение к воде, работу с экологичной упаковкой и борьбу с изменением климата. Объявленные глобальные инициативы очень актуальны и для Украины, и, конечно же, найдут свою реализацию. Мы видим большое будущее аграрного сектора, поэтому считаем очень важным дальше развивать технологии пивоваренного ячменя в Украине.

Что касается использования электроэнергии из возобновляемых источников, то в Украине для этого есть множество возможностей. Технологии распространены еще не так сильно, но есть большой потенциал. Поэтому мы будем работать с потенциальными поставщиками по развитию этих технологий.

Справка: крупнейший в мире пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) и Anadolu Efes, лидер на рынке Турции, завершили слияние бизнесов на территории России и Украины в равных долях.

Совет директоров объединенной AB InBev Efes будет состоять из представителей обеих компаний в равном соотношении. Председателем совета станет Тунджай Озильхан, глава совета директоров Anadolu Group и Anadolu Efes. Управленческая команда будет работать под руководством Дмитрия Шпакова, президента AB InBev в России и Украине, который займет позицию президента AB InBev Efes. Рой Корниш, генеральный директор АО "Пивоварня Москва-Эфес", займет должность финансового директора.

Производственная сеть объединенной компании будет состоять из 11 пивоваренных заводов и трех солодовенных комплексов в России, а также из трех пивоваренных заводов в Украине.

Показатели объединенной компании будут консолидированы в отчетности Anadolu Efes. AB InBev не будет включать результаты в свою глобальную отчетность, но будет учитывать полученную прибыль в качестве возврата инвестиций в совместное предприятие в соответствии с размером своей доли.

Оценка стоимости российских и украинских активов AB InBev в рамках сделки - $1,002-1,223 млрд (на основе метода дисконтирования денежных потоков). Активы Efes были оценены в $962 млн - $1,145 млрд. Синергия от объединения оценивается в $80-100 млн в год за счет сокращения расходов.

Компания "Сан ИнБев Украина" является одним из лидеров пивоваренного рынка Украины, занимая 30,5% украинского рынка пива. Ей принадлежат Черниговский, Харьковский и Николаевский заводы. Портфель пивных брендов состоит из глобальных ТМ: BUD, Corona Extra, Stella Artois; международных ТМ: Corona, Staropramen, TALLER, Hoegaarden, Leffe, Löwenbräu, Franziskaner, Spaten, Beck's, а также локальных ТМ: "Чернігівське", "Рогань", "Янтарь", "Жигулевское".