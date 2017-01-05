"Перша приватна броварня" сменила "САН ИнБев" в спонсорах сборной Украины по футболу

"Перша приватна броварня" (ППБ) подписала на четыре года соглашение с Федерацией футбола Украины (ФФУ) и до 2020 года стала новым премиум-спонсором Национальной сборной Украины по футболу.

Как сообщил крупнейший акционер компании и ее CEO Андрей Мацола, ППБ намерена особое внимание уделить поддержке сборной болельщиками с трибун, чтобы "этот процесс стал европейским, красивым, изысканным".

"Следующие 4 года компания будет способствовать активному развитию главной футбольной команды страны и ее трансформации в европейскую сборную, а еще вместе с болельщиками строить новый европейский движение поддержки любимой команды", – в свою очередь сообщила ФФУ.

Финансовые условия соглашения не озвучиваются.

До этого в течение восьми лет премиум-спонсором сборной Украины по футболу, в минувшем году провалившей финальную часть чемпионата Европы, была ТМ "Чернигивське" крупнейшей на рынке компании "САН ИнБев Украина".

ППБ является четвертым по величине игроком на украинском рынке пива. По ее оценке, доля компании в ноябре 2016 составила 15,15% в объемных показателях и 14,65% в денежных.

ООО Торгово-производственная компания "Перша приватна броварня "Для людей – как для себя" основана в 2004 году семьей А.Мацолы. Согласно данным госреестра, собственником украинского ООО с уставным капиталом 46,72 млн грн выступает кипрская "Бонетен Лимитед". После А.Мацолы второй по величине пакет принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития, а остальные акции распределены между концерном Oettinger и бельгийцем Стюарт Николасом Хендерсоном.

Портфель брендов компании включает в себя пивные марки "Первая частная пивоварня. Бочковое", "Авторское", StareMisto, "Жигули Барное", Oettinger, CervenaSelka, Bavaria, "Галицкая корона" и другие, а также две марки кваса "Львовский" и "Древлянский".

Последние четыре года ППБ выступает спонсором Федерации биатлона Украины.