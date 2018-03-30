AB InBev и Efes завершили объединение бизнеса в РФ и Украине

Крупнейший в мире пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) и Anadolu Efes, лидер на рынке Турции, завершили слияние бизнесов на территории России и Украины в равных долях, сообщил AB InBev.

Совет директоров объединенной AB InBev Efes будет состоять из представителей обеих компаний в равном соотношении. Председателем совета станет Тунджай Озильхан, глава совета директоров Anadolu Group и Anadolu Efes. Управленческая команда будет работать под руководством Дмитрия Шпакова, президента AB InBev в России и в Украине, который займет позицию президента AB InBev Efes. Рой Корниш, генеральный директор АО "Пивоварня Москва-Эфес", займет должность финансового директора.

Производственная сеть объединенной компании будет состоять из 11 пивоваренных заводов и трех солодовенных комплексов в России, а также из трех пивоваренных заводов в Украине.

В портфеле брендов AB InBev Efes будут международные и локальные марки - Spaten, Corona Extra, BUD, Velkopopovicky Kozel, Miller Genuine Draft, Hoegaarden, "Старый мельник из бочонка", "Клинское", "Белый медведь".

"Мы уверены, что объединение наших бизнесов и экспертизы, разнопланового портфеля брендов и обширного ассортимента пива, который мы предлагаем нашим потребителям, позволит нам обеспечить рост компании и занять лидирующие позиции на российском и украинском рынках", - отметил президент AB InBev Efes Д.Шпаков, процитированный в сообщении.

Показатели объединенной компании будут консолидированы в отчетности Anadolu Efes. AB InBev не будет включать результаты в свою глобальную отчетность, но будет учитывать полученную прибыль в качестве возврата инвестиций в совместное предприятие в соответствии с размером своей доли.

Anadolu Efes ранее раскрыла структуру сделки: ее "дочка" Efes Breweries International N.V. вносит 99,999% долей "Пивоварни Москва-Эфес" в новую дочернюю компанию Efes - AB InBev Efes B.V. Затем AB InBev Western European Holding вносит в эту компанию свои российские и украинские активы, а взамен получает новые акции AB InBev Efes. После завершения допэмиссии Efes Breweries International и AB InBev Western European Holding будут владеть по 50% акций AB InBev Efes.

Оценка стоимости российских и украинских активов AB InBev в рамках сделки - $1,002-1,223 млрд (на основе метода дисконтирования денежных потоков). Активы Efes были оценены в $962 млн - $1,145 млрд, сообщала компания. Синергия от объединения оценивается в $80-100 млн в год за счет сокращения расходов.

Объединение операций в России и Украине укрепит конкурентные позиции брендов обеих компаний и создаст потенциал для будущего роста. Амбиции объединенной компании - стать лидером на рынках пива в России и Украине, отмечается в сообщении Efes.

Сейчас лидер на российском рынке - датский пивоваренный концерн Carlsberg. По данным Nielsen, которые раскрывала "Балтика" ("дочка" Carlsberg в России), доля датского концерна на российском рынке пива в прошлом году составляла 31,9%. У Efes было 14,5%, у Heineken - 13,7%, у AB InBev - 10,5%.

На глобальном рынке Anheuser-Busch InBev занимает первое место. AB InBev и Anadolu Efes, лидер на рынке Турции, в августе прошлого года подписали соглашение о намерениях объединить бизнес в России и в Украине в равных долях. Объединение является следствием сделки по слиянию AB InBev с SABMiller, которая была закрыта в октябре 2016 года и в результате которой AB InBev получила 24% акций Anadolu Efes.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "САН Инбев" (российская структура AB InBev) в 2016 году увеличило выручку на 5,9%, до 41,7 млрд рублей, и сократила чистый убыток до 1,84 млрд рублей с 9,77 млрд рублей годом ранее.

АО "Пивоварня Москва-Эфес" в 2016 году нарастило выручку на 9,8%, до 38,55 млрд рублей, и закончило год с чистой прибылью в размере 1,99 млрд рублей (в 2015 году компания получила чистый убыток в 1,37 млрд рублей).

Глобальные компании не раскрывают показатели на российском рынке. AB InBev сообщала, что в 2017 году ее выручка в Восточной Европе снизилась примерно на 1-3% (low single digits), главным образом, из-за ограничения производства и продаж пива в ПЭТ-таре в России, которое привело к сокращению рынка.

В прошлом году российский рынок пива упал на 4-5% в натуральном выражении, в частности, из-за запрета на производство и продажу пива в ПЭТ-упаковке объемом более 1,5 литра: "Большую роль в этом сыграл запрет на производство и продажу пива в ПЭТ-таре объемом свыше 1,5 литра", - говорил "Интерфаксу" президент регионального подразделения AB InBev Д.Шпаков, который теперь возглавит управление объединенной компании.

"2017 год стал для всей индустрии годом проверки на прочность, так как мы ощутили реальное влияние запрета ПЭТ свыше 1,5 литра. Кто-то справился с этой задачей лучше, кто-то хуже. Одно можно сказать точно: несмотря на все прогнозы, рынку не удалось в полной мере заместить тот объем, который приходился на ПЭТ свыше 1,5 литра - порядка 20% - другими видами упаковки", - отметил он.

Негативное влияние на рынок от ограничения допустимого объема пластиковой упаковки для пива будет исчерпано к середине года, рассчитывают в AB InBev: "Мы ожидаем, что негативный эффект от этой инициативы будет исчерпан к середине 2018 года, когда объемы пива, выпускаемые раньше в ПЭТ-таре, будут полностью перераспределены между другими упаковками".

"В 2018 году, по прогнозам экспертов, рынок будет относительно стабилен, падение составит не более 1-3%", - отметил Д.Шпаков.

Российский бизнес Efes в прошлом году показал "исключительно хорошую" динамику при двузначном росте объема продаж, несмотря на снижение рынка и эффект высокой базы предыдущего года. Это стало возможным за счет увеличения присутствия в современных форматах торговли и укрепления позиций в среднем и премиальном сегментах.

Портфель брендов AB InBev объединяет марки Budweiser, Stella Artois, Beck's, Leffe и Hoegaarden, а также локальные бренды "Клинское", "Сибирская корона", "Черниговское" и другие. Портфель Anadolu Efes включает бренды Efes Pilsener, Velkopopovicky Kozel, Bavaria, Pilsner Urquell, "Старый мельник", "Золотая бочка".