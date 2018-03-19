Ощадбанк в Верховном суде взыскал 850 млн грн с акционера "Укртелекома"

Государственный Ощадбанк (Киев) в Верховном суде Украины (ВСУ) взыскал 850 млн грн с ООО "ЕСУ" - акционера Укртелекома, сообщается в пресс-релизе банка.

"Верховный суд постановлением от 15 марта 2018 года удовлетворил кассационную жалобу Ощадбанка на решение хозяйственного суда г.Киева от 14 сентября 2017 года и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 21 ноября 2017 года и отменил отсрочку на один год исполнения решения суда о взыскании с ООО "ЕСУ" (акционера ОАО "Укртелеком") пользу Ощадбанка 850 млн грн", - указано в сообщении.

Согласно сообщению, Ощадбанк получил право на принудительное взыскание с компании "ЕСУ" задолженности по номиналу облигаций, эмитентом которых является "ЕСУ", так как "ЕСУ" не осуществила погашения номинальной стоимости облигаций и начисленного купонного дохода государственному банку.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СКМ, поскольку облигации выпускались предыдущими собственниками "ЕСУ", вопросы ответственности по облигациям должны решаться государством и предыдущими собственниками.

"Мы считаем, что вопросы ответственности по облигациям, которые выпускались предыдущими собственниками "ЕСУ", должны решаться государством и предыдущими собственниками", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщалось, 25 апреля 2013 года между Ощадбанком и компанией "ЕСУ" был заключен договор купли-продажи облигаций в количестве 2 млн шт. общей номинальной стоимостью 2 млрд грн.

Как сообщалось, ФГИ в начале 2011 года продал 92,79% акций "Укртелекома" "ЕСУ" за 10 млрд 575,1 млн грн (на тот момент - около $1,3 млрд). Однако в 2017 году ФГИ обвинил "ЕСУ" в невыполнении инвестобязательств, состоявших во вложении $450 млн инвестиций и передаче государству спецсети связи, и к середине декабря добился в судах двух инстанций решения о возврате 92,79% акций в госсобственность. Владелец "Укртелекома" заявил о намерении подать кассацию.

Параллельно с "ЕСУ" судится государственный Укрэксимбанк, который в 2013 году также приобрел его облигации, и теперь требует их погашения и выплаты по ним процентов. Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, компания "ЕСУ" за девять месяцев 2017 года сократила чистый убыток в 8,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 0,13 млрд грн, однако накопленный непокрытый убыток к концу сентября достиг 6,89 млрд грн, выручка отсутствовала. Основным активом предприятия являются долгосрочные финансовые инвестиции – акции "Укртелекома", стоимость которых в балансе оценена в 10,8 млрд грн, согласно договору купли-продажи от 2011 года.

В настоящее время владельцем "ЕСУ" выступает СКМ, которая в 2013 году купила эту компанию у кипрской Raga (ранее) и обвиняет ее в нарушении условий продажи в виде невыполнения приватизационных инвестобязательств, добиваясь расторжения договора купли-продажи и возврата "ЕСУ" в собственность Raga.

В свою очередь Raga требует от СКМ оплаты $820 млн по вышеуказанному договору.

Спор между компаниями рассматривается в Лондонском суде, и СКМ предлагает государству дождаться решения этого суда для окончательного разрешения приватизационного спора.