МАУ намерена отказаться от сезонных программ при выполнении регулярных рейсов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев), ведущий авиаперевозчик Украины, стремится исключить из расписания сезонные программы и перевести их на круглогодичные.

"Мы стремимся к тому, чтобы все рейсы имели круглогодичный характер. Единственное исключение – это направление Киев-Ницца... Анализируя свои ресурсы и выстраивая расписание, мы понимаем, что не можем максимально увеличить количество самолетов летом и куда-то их деть зимой, полеты должны быть равномерно спланированы с учетом всех программ, технического обслуживания, соблюдения правил безопасности, рабочего времени экипажей и т.д.", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" директор по коммуникациям авиакомпании Евгения Сацкая.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Соединяет Украину более чем с 50 городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковки с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира. МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю.

В настоящее время в состав флота МАУ входит 41 авиалайнер различных модификаций, включая 28 среднемагистральных Boeing-737 NG. 100% акций МАУ находятся в частной собственности, одним из ее конечных бенефициаров является бизнесмен Игорь Коломойский.