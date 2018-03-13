Экономика

17:57 13.03.2018

Крупные налогоплательщики задекларировали за 2017г на 56% больше налога на прибыль

Крупные налогоплательщики задекларировали за 2017г на 56% больше налога на прибыль

Крупные налогоплательщики Украины в 2017 году задекларировали 70,2 млрд грн налога на прибыль, что на 25,1 млрд грн, или 55,8% больше фактических начислений за 2016 год, сообщил Офис крупнейших налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС).

Согласно сообщению на сайте ведомства, декларации по налогу на прибыль подали 1,374 тыс. субъектов хозяйствования, что составляет 0,5% от общего количества поданных деклараций.

Как свидетельствуют данные Офиса, в региональном разрезе наибольшие показатели продемонстрировали Киев (46,66 млн грн против 29,86 млн грн в 2016-м), Днепр (13,97 млн грн против 7,24 млн грн в позапрошлом году) и Запорожье (4,93 млн грн против 3,56 млн грн в 2016-м).

Ведомство также уточнило, что наибольшие суммы налога на прибыль задекларированы промышленными предприятиями (добыча газа, железных руд и каменного угля, металлургия, энергетика, производство кокса и продуктов нефтепереработки).

В то же время по итогам декларирования за прошлый год 80 субъектов хозяйствования, показавших в 2016 году убытки на 52,4 млрд грн, вышли на прибыльный уровень и задекларировали к уплате 11,1 млрд грн налога на прибыль.

Как сообщалось, по итогам 2017 года крупнейшие налогоплательщики перечислили в бюджет 250,3 млрд грн, что на 13% больше показателя 2016 года. При этом наибольшую динамику показал рост поступлений от акцизного налога, который увеличился на 19% - до 62 млрд грн, тогда как поступления в бюджет от налога на прибыль выросли на 16% - до 44,4 млрд грн за минувший год.

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