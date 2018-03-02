Экономика

17:55 02.03.2018

Точка в разделении функций Нацкомфинуслуг будет поставлена в этом году- Смолий

Точка в разделении функций Нацкомфинуслуг между Национальным банком Украины и НКЦБФР будет поставлена в этом году, сообщил в интервью исполняющий обязанности главы центробанка Яков Смолий.

«Этот вопрос периодически возникает на нашем профильном банковском парламентском комитете и, полагаю, мы вернемся к нему в этом году и поставим точку. Функционально мы готовы к такому разделению», отметил он.

Также сообщив, что у Нацбанка есть видение перехода части субъектов небанковского финансового сектора под его регулирование.

«В законопроекте ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" ИФ) предусматриваются определенные меры, чтобы такой переход не стал потрясением для участников рынка. Но регуляция сегодня нужна, чтобы клиент имел выбор и понимал, куда ему идти: или создавать накопления в пенсионном фонде, или в компании по страхованию жизни. Есть свои плюсы и минусы в этих вариантах, но когда этот рынок будет нормально отрегулирован, то население и бизнес смогут сориентироваться», подчеркнул он.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте "Интерфакс-Украина"

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