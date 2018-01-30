"Укрхимтрансаммиак" за 9 мес. 2017 года сократил чистую прибыль в 5 раз

Госпредприятие "Укрхимтрансаммиак" в январе-сентябре 2017 года сократил чистую прибыль в пять раз (на 442,483 млн грн) – до 108,771 млн грн, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ).

В отчетном периоде чистый доход от реализации продукции уменьшился на 49,7% (на 845,908 млн грн) – до 854,895 млн грн, а валовая прибыль обвалилась в 4,1 раза (на 578,469 млн грн) – до 188,824 млн грн.

Как сообщалось, "Укрхимтрансаммиак" в 2016 году увеличил выручку на 14,6% – до 2 млрд 8,43 млн грн, нарастив чистую прибыль в 3,8 раза – до 650,17 млн грн.

В первом квартале 2017 года из-за временной паузы в транспортировке российского аммиака выручка компании упала в 3,2 раза – до 169,1 млн грн, а чистая прибыль – в 5,1 раза, до 31,4 млн грн.

"Укрхимтрансаммиак" создан постановлением правительства Украины в мае 2001 года путем объединения Украинского государственного внешнеэкономического предприятия "Укрвнешхимпром", Приднепровского государственного управления "Трансаммиак" и Николаевского государственного предприятия "Трансаммиак".

"Укрхимтрансаммиак" управляет украинской частью аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса. Общая протяженность аммиакопровода – 2418 км, по территории Украины – 1018 км.