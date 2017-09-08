Экономика

19:48 08.09.2017

НАБУ и САП обыскали "Укрхимтрансаммиака" и задержали и.о. директора

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали трех человек по подозрению в завладении и легализации более 40 млн грн средств госпредприятия "Укрхимтрансаммиак", сообщив им о подозрении.

"В частности, исполняющего обязанности директора ГП "Укрхимтрансаммиак" подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением")", – говорится в сообщении правоохранительных ведомств в пятницу.

Согласно ему, двое других подозреваемых – руководители частных предприятий (ЧП), задействованные, по данным детективов, в схеме завладения средствами ГП и их дальнейшей легализации.

По версии следствия, в течение 2014 года указанные лица вступили в преступный сговор с целью завладения средствами, которые предназначались для выполнения работ по техническому переоснащению локальных систем оповещения населения, проживающего в 2,5-км зоне от украинского участка магистрального аммиакопровода "Тольятти-Одесса".

Как выяснили сыщики, расследующие дело с февраля 2016 года, основная часть средств была оплачена на условиях предоплаты на счета подконтрольных предприятий, а затем использована подозреваемыми для собственных нужд, говорится в релизе.

"Сейчас продолжаются обыски в административном здании "Укрхимтрансаммиак", офисных помещениях ЧП, помещениях подозреваемых, осуществляются другие неотложные следственные действия, направленные на сбор дополнительной доказательной базы и установления других возможных участников преступной схемы", – отмечается в сообщении.

Согласно ему, детективы НАБУ и прокуроры САП будут ходатайствовать перед судом об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 13,6 млн грн каждому.

По данным на сайте "Укрхимтрансаммиака", и.о. его директора является заместитель директора по производственно-техническим вопросам Игорь Трегубенко.

Как сообщалось, 21 июня этого госпредприятие уже было заблокировано сотрудниками Генпрокуратуры и СБУ. Тогда СБУ сообщила, что топ-менеджмент "Укрхимтрансаммиака", назначенный во времена экс-президента Януковича, на протяжении 2012-2016 годов присвоил более 130 млн грн.

"Укрхимтрансаммиак" создан постановлением правительства Украины в мае 2001 года путем объединения Украинского государственного внешнеэкономического предприятия "Укрвнешхимпром", Приднепровского государственного управления "Трансаммиак" и Николаевского государственного предприятия "Трансаммиак".

"Укрхимтрансаммиак" управляет украинской частью аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса. Общая протяженность аммиакопровода – 2418 км, по территории Украины – 1018 км.

Минэкономразвития 1 декабря 2016 года сообщило, что победу в конкурсе по отбору руководителя ГП "Укрхимтрансаммиак" одержал Павел Шебеста, который с мая 2015 года работает менеджером по развитию бизнеса компании Block Technical (Швейцария, предоставляет проектировочные, инжиниринговые услуги), а до того работал в Johnson&Johnson, Zentiva International, "Сперко Украина".

Однако в начале февраля Кабинет министров временно возложил обязанности директора "Укрхимтрансаммиак" на И.Трегубенко. В Минэкономразвития агентству "Интерфакс-Украина" уточнили, что победитель конкурса не прошел необходимых проверок для окончательного назначения.

В первом квартале 2017 года из-за временной паузы в транспортировке российского аммиака выручка компании упала в 3,2 раза – до 169,1 млн грн, а чистая прибыль – в 5,1 раза, до 31,4 млн грн.

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