"Укрхимтрансаммиак" готовится к продаже жидкого аммиака аграриям

Госпредприятие "Укрхимтрансаммиак" провело восстановительные работы для возобновления продажи жидкого аммиака аграриям с раздаточных станций магистрального аммиакопровода Тольятти - Одесса.

Согласно пресс-релизу госпредприятия в среду, на линии питания раздаточной станции (РС), расположенной на насосной станции-10 в Лозовском районе (Харьковская обл.), установлен шаровой кран 3" 600-й серии с механическим приводом, фланцевым соединением и узлы учета жидкого аммиака.

"Шаровой кран установлен для достижения высокой степени герметичности участков трубопроводных систем как вспомогательное оборудование для обеспечения надлежащего уровня безопасности и бесперебойной работы раздаточной станции в процессе отбора аммиака для последующей его выдачи потребителям", - цитируется в сообщении начальник Приднепровского управления магистрального аммиакопровода Игорь Верхов, ведомство которого устанавливало кран.

По его словам, в последние годы наблюдается существенный рост спроса на жидкий аммиак.

"Рост зависит от значительной активизации аграрного производства в Украине и климатических изменений. Лето стало более засушливым, поэтому фермеры вынуждены отказываться от использования сыпучих удобрений и отдавать предпочтение более эффективным при таких условиях - жидким азотным", - отметил И.Верхов.

"Укрхимтрансаммиак" создан постановлением правительства Украины в мае 2001 года путем объединения Украинского государственного внешнеэкономического предприятия "Укрвнешхимпром", Приднепровского государственного управления "Трансаммиак" и Николаевского государственного предприятия "Трансаммиак".

"Укрхимтрансаммиак" управляет украинской частью аммиакопровода Тольятти – Горловка - Одесса. Его общая протяженность – 2,418 тыс. км, по территории Украины – 1,018 тыс. км.