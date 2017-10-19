Госгеонедр приостановила действие около 20 нефтегазовых лицензий

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) приостановила действие около 20 специальных разрешений на недропользование из-за нарушения их условий.

Соответствующее решение закреплено приказами №448-449 от 17 октября, обнародованными на сайте ведомства.

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В частности, приостановлены спецразрешения ООО "Укристгаз", "Азов Петролеум", "Укрнефтегазразведка", "Межрегиональная газовая компания", "Новые проекты", "ТГД", "Инженерно-буровая группа "Тритон", "Воды Украины", "Укргеоинвест", "Нефтегазразработка", "Экологические системы Украины", "Украинская независимая геологическая компания", ПАО "Шахта им.Засядька", ЧАО "Пласт".

Кроме того, Госгеонедр приказом №453 от 17 октября остановила действие одной лицензии ООО "Прайм-газ".

Всем недропользователям предоставлены сроки для устранения нарушений.