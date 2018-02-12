Экономика

18:01 12.02.2018

Кабмин намерен объединить 6 контролирующих органов природоохранной сферы в один

Кабмин намерен объединить 6 контролирующих органов природоохранной сферы в один

 Кабинет министров Украины намерен создать единый орган государственного надзора в сфере в сфере регулирования природопользования и охраны природы, объединив существующие Государственную экологическую инспекцию, Госслужбу геологии и недр, Госагентство лесных ресурсов, Госслужбу по вопросам геодезии, картографии и кадастра, Госагентство рыбного хозяйства, а также Госслужбу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Это следует из Стратегии реформирования системы государственного надзора, текст которой обнародован на правительственном веб-сайте.

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Документ также предусматривает введение риск-ориентированного подхода во всех сферах госнадзора.

Правительство утвердило Стратегию 18 декабря минувшего года с двухмесячной доработкой Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) и Государственной регуляторной службой.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман поручил контролирующим органам до 1 апреля 2018 года внедрить рисковую систему проверок. Новая система оценки рисков позволит автоматически формировать для проверяющего предмет проверки во избежание злоупотреблений.

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