Киев повысил на 21% стоимость постройки частной школы по инвестконкурсу

Киевская горгосадминистрация (КГГА) повторно огласила конкурс по привлечению инвестора для строительства частной средней школы на 660 мест на просп.Героев Сталинграда, 10-в, в Оболонском районе, повысив ее ориентировочную стоимость на 21%, или 29,4 млн грн – до 169,4 млн грн.

Как говорится в объявлении в коммунальной газете "Хрещатик", площадь земельного участка под застройку составляет 2,2 га, он передан в управление Оболонской райгосадминистрации, которая выступает заказчиком реализации проекта.

Заказчик перединвестиционных работ – коммунальное предприятие (КП) "Киевское инвестиционное агентство".

Предполагаемая площадь застройки – 3,92 тыс. кв. м, общая площадь школы – 8,853 тыс. кв. м.

Согласно условиям конкурса, срок действия инвестдоговора — 20 лет. В течение его действия инвестор не имеет права изменять целевое назначение земли, отчуждать объект инвестирования или изменять его функциональное назначение.

Условиями конкурса предусмотрена уплата инвестором организатору конкурса не менее 15 млн грн (без учета НДС) на создание социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры и минимум 1,69 млн грн компенсации "Киевскому инвестагентству".

Инвестор должен максимум за год разработать проектную документацию и за четыре обеспечить принятие в эксплуатацию школы.

Как указано в объявлении, основным критерием определения победителя инвестконкурса является размер предложенного паевого взноса. Конкурсные предложения принимаются до 17 ноября 2017 года.

Как сообщало агентство, предыдущий подобный конкурс КГГА объявила в ноябре прошлого года, определив стоимость строительства в 140 млн грн (с НДС).