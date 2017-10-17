МВФ еще не определился с датой прибытия миссии в Киев – Липтон

Международный валютный фонд (МВФ) еще не определился с датой прибытия миссии в Украину в рамках четвертого пересмотра программы EFF, сообщил первый заместитель управляющего директора Фонда Дэвид Липтон.

"Мы не обсуждали дату прибытия миссии (с украинской делегацией – ИФ). Скорее, мы были сосредоточены на обсуждении дальнейших шагов, необходимых для того, чтобы Украина могла продвинуться вперед в выполнении программы", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам замглавы МВФ основной целью программы с Украиной на текущем этапе является переход от стабилизации экономической ситуации к определенным структурным реформам. В связи с этим в программу включен такой структурный ориентир как создание антикоррупционного суда.

"Что для нас важно, и что было согласовано в ходе моего визита - это создание такой антикоррупционной структуры, которая будет эффективной и результативной. Нам очень важно, чтобы были выдержаны эти принципы - эффективность и результативность, чтобы был тщательный процесс отбора судей, гарантирующий их честность и профессиональные качества", - подчеркнул Д.Липтон.

В программу также включен такой структурный маяк как реформирование процесса приватизации госпредприятий, и мы ожидаем принятия соответствующих нормативных актов. Помимо того, не менее важным для дальнейшего продвижения является сохранение уже внедренных изменений, в частности, касающиеся внутренних цен на газ и газотранспортной системы в целом.

"Некоторое время назад было выражено определенное недовольство по поводу отсутствия прогресса в улучшении корпоративного управления "Нафтогазом Украины". Хочу напомнить, что важным достижением текущей программы была нормализация и совершенствование функционирования газотранспортной системы… Другой не менее важный момент - это системная корректировка внутренних тарифов на газ. С устранением существовавших ранее дотаций тарифы должны изменяться в соответствии с международными ценами на газ", - сказал замглавы Фонда.

Что касается пенсионной реформы, Д.Липтон напомнил, что между МВФ и властями Украины ранее была достигнута договоренность относительно принципов, на которых она должна строиться.

"Эти принципы, в том числе, включают достижение бездефицитного бюджета пенсионного фонда и обеспечение действительно достойного уровня жизни пенсионеров. У нас пока не было возможности изучить принятый Верховной Радой закон. Тем не менее, в первую очередь мы будем смотреть, учтены ли в окончательном документе принципы, которые мы изложили правительству", - сказал он.

Фонд намерен также изучить детали проекта госбюджета на 2018 год.

"Непростое дело достижения бюджетных целей зависит, в том числе от устойчивости экономики. Поэтому мы будем смотреть, достаточно ли устойчив госбюджет в текущих экономических условиях", - пояснил Д.Липтон.