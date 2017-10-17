Украине сейчас важно следовать плану реформ, еще не время думать о выборах - Липтон

Властям Украины в настоящее время важно сосредоточить усилия на продвижении вперед в рамках плана реформ, еще не время думать о выборах, считает первый заместитель управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон.

"Украине, прежде всего, важно следовать плану реформ и достичь соглашения с нами относительно очередного пересмотра… Главное сейчас - сможет ли Украина укрепить стабилизацию и перейти к экономическому росту, который позволит стране решить ее проблемы. Это наиболее важный вопрос, еще не время думать о выборах", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Д.Липтона, если власти сделают упор на том, чтобы продвинуться вперед, появятся возможности для дальнейшего рефинансирования долгов Украины и укрепления государственных финансов в целом.

"Необходимо воспользоваться промежутком времени до выборов, чтобы продвинуться вперед по программе и добиться большего прогресса. Тогда каждый сможет провести избирательную кампанию в условиях более сильной экономики", - сказал он.

В то же время Д.Липтон напомнил, что Украина ранее не раз перерывала программу сотрудничества с МВФ, как только намечалась определенная стабилизация в экономике.

"Если Украина решит приостановить реформы или сделать шаг назад, она может потерять все достигнутые на сегодняшний день преимущества внедренных изменений", - предупредил замглавы МВФ.

Полный текст интервью Д.Липтоном опубликован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина".