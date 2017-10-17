Экономика

11:54 17.10.2017

Будущее Украины должно строиться на упрочнении экономических связей с Европой – замглавы МВФ

Будущее Украины должно строиться на упрочнении экономических связей с Европой – замглавы МВФ

Будущее Украины как части Европы должно строиться на упрочнении экономических связей, а не каких-либо соглашениях, сообщил первый заместитель управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон.

"Наиболее многообещающая перспектива для Украины - в привлечении инвестиций, которые, в свою очередь, начнут создавать в стране связи с европейской цепочкой поставок… Благодаря талантливой и образованной рабочей силе в Украине, а также учитывая уровень заработной платы, будущее страны как части Европы должно строиться не на каких-либо соглашениях, а на инвестициях, которые начнут связывать экономику Украины с экономикой Европы", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам подобные связи имеют немецкие и скандинавские предприятия в Польше и других странах Центральной Европы.

"Продолжение Украиной реформ поспособствует существенному притоку финансирования, будь то заимствования на долговых рынках или привлечение инвестиций… Ожидаемый в результате этого экономический эффект будет колоссальным", - подчеркнул Д.Липтон.

Полный текст интервью Д.Липтоном будет опубликован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина".

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