Предварительная стоимость ремонта поврежденного грузовым судном причала в порту "Южный" составит около $50 тыс.

По предварительным данным, стоимость ремонтных работ на причале №8 порта "Южный" (Одесская обл.), который получил повреждения при остановке судна Conquistador под флагом Мальты, составит около 50 тыс. долл., сообщает Администрация морских портов Украины (АМПУ).

"11 октября в морском порту "Южный" при постановке судно задело причал №8. В результате были повреждены облицовочные плиты причала, незначительно смещена швартовая тумба и изогнутые анкерные тяги. Причал не выведен из эксплуатации, поэтому разгрузочные работы идут по графику", - сообщает АМПУ на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

По результатам происшествия составлен акт, который подписали все инстанции, включая морское агентство. Капитания порта проводит расследование.

"По предварительным данным, стоимость аварийных ремонтных работ составит около 50 тыс. долл. и займет примерно 2,5 месяца. Также дополнительно были проведены водолазные обследования: шпунтовая стенка причала, а также надводная и подводная части причала не повреждены и находятся в удовлетворительном для эксплуатации состоянии", - сказано в сообщении.

В АМПУ отметили, что до среды следующей недели будет составлена окончательная смета всех работ, необходимых для устранения повреждений.

В ближайшее время также будут обнародованы заключения с выводами.

"После окончания выгрузки импортного коксующегося угля в течение нескольких суток планируется проведение ремонтных работ для устранения повреждений", - отметил главный инженер администрации морского порта "Южный" Виталий Липский.

Как сообщалось, в Одесской области балкер Conquistador под флагом Мальты длиной 300 м врезался в причал №8 морского порта "Южный".

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в порту, причал пострадал незначительно, на работоспособность причала и плавучесть судна столкновение не повлияло. Жертв и пострадавших в результате аварии нет.