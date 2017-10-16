Балкер Conquistador врезался в причал порта "Южный" в Одесской области

В Одесской области балкер Conquistador под флагом Мальты длиной 300 м врезался в причал №8 морского порта "Южный".

Факт инцидента агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили в пресс-службе предприятия, однако другие подробности не сообщили.

Между тем источник агентства в порту сообщил, что причал пострадал незначительно, на работоспособность причала и плавучесть судна столкновение не повлияло. Жертв и пострадавших в результате аварии нет.

По информации источника, в настоящее время на месте работает комиссия Администрации морских портов Украины, которая определит точный размер ущерба. Компенсировать его будет капитан судна или судовладелец.