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10:55 16.10.2017

Балкер Conquistador врезался в причал порта "Южный" в Одесской области

Балкер Conquistador врезался в причал порта "Южный" в Одесской области

В Одесской области балкер Conquistador под флагом Мальты длиной 300 м врезался в причал №8 морского порта "Южный".

Факт инцидента агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили в пресс-службе предприятия, однако другие подробности не сообщили.

Между тем источник агентства в порту сообщил, что причал пострадал незначительно, на работоспособность причала и плавучесть судна столкновение не повлияло. Жертв и пострадавших в результате аварии нет.

По информации источника, в настоящее время на месте работает комиссия Администрации морских портов Украины, которая определит точный размер ущерба. Компенсировать его будет капитан судна или судовладелец.

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