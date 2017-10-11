Экономика

09:18 11.10.2017

"Метинвест" в I полугодии-2017 сократил чистую прибыль на 20%

"Метинвест" в I полугодии-2017 сократил чистую прибыль на 20%

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", по итогам работы в январе-июне 2017 года снизила чистую прибыль на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $72 млн с $90 млн.

Согласно обнародованным в среду неаудированным консолидированным результатам финансовой деятельности, выручка компании за отчетный период возросла на 36% - до $3,913млрд, а EBITDA – на 45%, до $839 млн.

Общий долг компании снизился на 1% - до $2,949 млрд, но возрос объем денежных средств – на 14%, до $258 млн.

Как сообщалось, консолидированная чистая прибыль Metinvest B.V. в 2016 году составила $118 млн против чистого убытка $1003 млн в 2015 году, ее выручка в минувшем году сократилась на 9% – до $6,223 млрд, тогда как EBITDA выросла в 2,2 раза – до $1,153 млрд.

Компания по итогам работы в январе-июне 2016 году получила чистую прибыль $90 млн, тогда как аналогичный период 2015 года она завершила с чистым убытком $166 млн. Ее выручка за первое полугодие 2016 года сократилась на 21% - до $2,88 млрд, а EBITDA – на 7%, до $580 млн.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

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