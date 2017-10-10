Экономика

15:53 10.10.2017

ГП "Завод 410 ГА" и американская Rockwell Collins планируют наладить сотрудничество в области модернизации авиатехники

ГП "Завод 410 ГА" и американская Rockwell Collins планируют наладить сотрудничество в области модернизации авиатехники

ГП " Завод 410 ГА" (Киев), входящий в состав госконцерна "Укроборонпром" и американская Rockwell Collins намерены сотрудничать в области модернизации авиатехники.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий меморандум о сотрудничестве подписан сторонами в ходе международной специализированной выставки "Оружие и безопасность-2017", проходящей 10-13 октября в Киеве.

Как отметил по итогом подписания документа гендиректор ГП "Завод 410 ГА" Виктор Ганькевич, программа сотрудничества с Rockwell Collins открывает для украинского авиаремзавода новые рыночные возможности: помимо установки современного бортового авиаоборудования в ходе проведения модернизации авиатехники, предприятие также планирует стать региональным дилером Rockwell Collins и самостоятельно выполнять гарантийный ремонт оборудования.

Согласно договоренности с американским партнером, специалисты ГП "Завод 410 ГА" пройдут соответствующее обучение, сообщил он.

ГП "410 Завод ГА" - единственное в Украине предприятие, специализирующееся на капитальном ремонте самолетов "Антонов" и авиадвигателей Д-36. С июня 2015 года по решению правительства входит в состав "Укроборонпрома". В июле 2015 года предприятие получило сертификат НАТО на соответствие проводимых услуг стандартам альянса.

Rockwell Collins Inc. - известный в мире американский производитель авиационной электроники. С сентября 2017 года входит в состав инжинирингового концерна United Technologies Corp. (UTC).

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