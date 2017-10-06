Агропредприятия начали стабильно получать компенсации за покупку отечественной агротехники

Программа частичной компенсации стоимости сельхозтехники и оборудования отечественного производства вышла на рабочий режим, деньги получили уже свыше 70 агропредприятий, сообщил исполнительный директор Нацкомитета развития промышленности, народный депутат Анатолий Гиршфельд.

"Могу сказать однозначно: процесс пошел! Приблизительно за 40 дней работы программы 74-м аграрным предприятиям перечислено около 12 млн грн, причем большая часть – в сентябре", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

А.Гиршфельд уточнил, что Нацкомитет 18 сентября направил официальный запрос банкам, чтобы выяснить состояние дел. Согласно ответам, Ощадбанк в августе рассмотрел 44 заявки от аграриев по 64 единицами техники на сумму компенсации 7,08 млн грн, а в первой половине сентября – заявки еще от 35 сельхозпроизводителей на 3,4 млн грн.

По его словам, Укргазбанк в августе передал Минагрополитики 10 заявок на 0,7 млн грн компенсации, а затем еще 19 – на 1,4 млн грн; Укрэксимбанк проработал 29 заявок на выплату 9,4 млн грн, а Приватбанк только в сентябре получил 29 заявок на компенсацию 2,48 млн грн.

Депутат напомнил, что постановление о компенсации было принято и обнародовано еще в марте этого года, однако потребовалось полгода, чтобы преодолеть немало сложностей на пути его практической реализации.

В частности, Минагрополитики только 24 июля официально представило Регламент взаимодействия с уполномоченными банками, однако он содержал необходимость наличия у заявителя справки ГФС о производстве минимум 75% аграрной продукции, тогда как ГФС отказывалась давать такую справку. Помимо того первоначально Минагрополитики согласовало компенсацию сельхозтехники, приобретенной лишь после 25 июля, а не с марта, пояснил А.Гиршфельд. По его словам, проблема со справкой была решена приказом Минагрополитики от 7 сентября, который, после юстирования 11 сентября, попал в банки лишь во второй половине прошлого месяца.

"Итак, можно говорить, что фактически только со второй половины сентября Минагрополитики "убрало из колес палки", которые само расставило, и механизм заработал!" – констатировал исполнительный директор Нацкомитета.

Он предположил, что еще какое-то время понадобится на оттачивание механизма компенсации, в частности, есть проблемы не полного совпадения названия техники в перечне и спецификации, отличия в маркировке и стоимости.

"Необходимо создать платформу для обсуждений возникающих неординарных ситуаций, а не обмениваться официальными письмами и ждать неделями, затягивая процесс", – считает А.Гиршфельд.

Он добавил, что Нацкомитет предлагает правительству внести ряд правок для усовершенствования постановления о частичной компенсации: продлить до 1 ноября срок приема заявок от сельхозмашиностроителей на включение в перечни, а заявок от агрокомпаний на получение компенсаций – до конца года. Предлагается также смягчить критерий наличия набора технологических операций, необходимых для производства сельхозтехники, принимая во внимание использование компонентов украинского производства, изготовленных на базе таких операций.

Депутат считает необоснованными предложения уменьшить финансирование этой программы в 2018 году. По его словам, согласно данным на конец 2015 года на участие в программе могло претендовать 120 машиностроительных предприятий, которые суммарно произвели в том году 762,2 тыс. единиц техники на 4,3 млрд грн, что выводит на максимальный объем компенсации в 0,86 млрд грн.

"Учитывая прирост производства в этом сегменте в 2014 году на 41%, а в 2015 году – уже на 49%, не сложно предположить, что при стремительном увеличении агарного сектора и благоприятной ценовой конъюнктуре, сельхозмашиностроение сохранит такие темпы. И тогда запланированные на 2018 год 945 млн грн на компенсацию стоимости отечественной сельхозтехники являются полностью обоснованными", – подчеркнул А.Гиршфельд.

Как сообщалось, в 2017 году на осуществление программы 20% компенсации стоимости отечественной агротехники выделено 550 млн грн.