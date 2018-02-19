Украинские аграрии не станут переориентироваться на производство органики - мнение

Украинские аграрии не будут переориентироваться на производство органической продукции, считает основатель AgTech Ukraine Юрий Петрук.

"Спрос на органику в мире маленький и тенденции к его росту в ближайшее время не предвидятся. Зачастую это небольшая расфасовка, потому существенную роль играет доставка", - отметил он в ходе организованного Chernovetskyі Investment Group (CIG) мероприятия AgriTech в Украине и мире, которое состоялось в пятницу.

По его словам, спрос на органику в целом составляет порядка 5%, в городах до 15%.

При этом основатель AgTech указал, что основные тренды в сфере аграрных технологий, которые будут развиваться, касаются обработки данных и развития соответствующих технологий, и Украине необходимо ориентироваться именно на экспорт технологий.

"Развивать нужно обработку и экспорт технологий. Украина выращивает 70% культур, которые котируются на бирже. Мы можем разрабатывать технологии для них", - пояснил Ю.Петрук.

AgTech Ukraine - независимая ассоциация - платформа, которая объединяет миры высоких технологий и сельского хозяйства. Занимается формированием и консолидированным развитием рынка AgTech в Украине, созданием платформы для обмена информацией между IТ-сферой, технологическими компаниями и агросектором, разработкой информационно-аналитических и образовательных инициатив и т.д.