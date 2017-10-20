Участники госзакупок технически сложных товаров обязательно должны быть производителями или официальными дилерами

Перевод квалификационных критериев к поставщику товаров в рамках изменения законодательства о госзакупках из разряда "рекомендательных" к "обязательным" станет мощным барьером для недопущения недобросовестных конкурентов и дискриминации национальных производителей, считает исполнительный директор Нацкомитета развития промышленности, народный депутат Анатолий Гиршфельд.

"Предложения Нацкомитета направлены, прежде всего, на устранение пробелов действующего закона "О публичных закупках", позволяющих недобросовестным участникам срывать процедуру закупки, а также на создание условий для максимального привлечения национальных товаропроизводителей и местных ресурсов", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

По словам А.Гиршфельда, прежде всего предлагается предусмотреть, что заказчик обязан установить для предмета закупки, имеющей сложный или специализированный характер, обязательные квалификационные критерии, в частности, наличие документального подтверждения, что участник тендера является производителем продукции или официальным дилером, а также наличие оборудования и материально-технической базы, необходимых для изготовления продукции.

При этом документальным подтверждением того, что участник имеет необходимое оборудование и материально-техническую базу должно стать заключение аудита, проведенного заказчиком.

Кроме того, сообщил А.Гиршфельд, Нацкомитет предлагает расширить условия для отклонения заказчиком тендерного предложения, например, в случае непредоставления заказчику возможности провести проверку. Также предлагается распространить действие закона на аффилированные структуры заказчика.

"Сегодня объем публичных закупок составляет около 15% ВВП Украины. Внесение перечисленных изменений позволит превратить их в весомый инвестиционный ресурс развития экономики. В 2016 году суммарная стоимость заключенных договоров выросла до $10,4 млрд", - подчеркнул он.

В качестве одного из ярких примеров недостатков законодательства о госзакупках, А.Гиршфельд привел действия компании "Максмед Интернешнл", которая блокирует десятки торгов "Укрзализныци" в том числе жалобами в Антимонопольный комитет Украины. В частности, 15 сентября в очередной раз ею заблокирована часть тендеров на закупку 2500 полувагонов

"У нацпроизводителей уже не осталось сомнений, что в этом году будут сорваны планы по обновлению подвижного состава "УЗ". В результате ключевые предприятия железнодорожного машиностроения - Крюковский ВСЗ, Днепровагонмаш, Попаснянский ВРЗ, а с ними производители компонентой базы, металлурги, предприятия по изготовлению электрического, транспортного оборудования рискуют оказаться банкротами из-за мошеннических схем "незаметных" фирм с сомнительной репутацией, которые не являются ни производителями, ни официальными дилерами", - отмечает исполнительный директор Нацкомитета.

В то же время, по его оценке, тендерный комитет УЗ вполне мог прописать условия, при которых таким фирмам было бы непросто принять участие в торгах ("Максмед" и подобные фирмы уже заблокировали тендеров на более чем 10 млрд грн).

"Большинства таких случаев можно было избежать, если бы тендерный комитет руководствовался духом, а не буквой закона. Например, ООО "Трансмаш ЛТД", справка которого была приложена, предоставляет право "Максмеду" на реализацию своей продукции, однако подтверждений по производственным мощностям и специалистам он не предоставил. Тендерному комитету закон не запрещает требовать такие подтверждения, но он избегает подобных действий", - сообщил А.Гиршфельд.

По его оценке, лакмусовой бумагой, определяющей состояние системы публичных закупок, стали недавние громкие разоблачения растрат госбюджета на закупки топлива для Минобороны, тогда как некоторых проблем можно было бы избежать внесением изменений в закон, предложенных почти год назад Нацкомитетом по промразвитию.

А.Гиршфельд также подчеркнул, что с учетом направленности закона о госзакупках на минимизацию расходования госфинансов, закупщики ориентируются исключительно на низкую цену товара или услуги, зачастую игнорируя последствия своих решений для национальной экономики.

В качестве примеров он привел тендеры на поставку 40 трамвайных вагонов "Киевпасстрансу" и 6 дизель-поездов для "Укрзализныци", где победителем была признана польская PESA.

"Самое циничное в подобных историях – сознательное игнорирование национальных производителей. Совершенно очевидно, что выполнение тендерных условий и по трамваю, и по дизель-поезду требовало более длительных сроков, нежели указывалось (до конца 2017 года). Очевидно, либо иностранный поставщик и заказчик заранее договорились об условиях сделки, либо иностранный поставщик уже имел партию товара с нужными параметрами", - подчеркивает он.

По его мнению, с учетом уплаты импортных пошлин иностранные товары и услуги могут по факту оказаться существенно дороже украинских аналогов, а украинская экономика от такой "выгодной" сделки несет убытки в виде недополученной прибыли, сокращения рабочих мест и неуплаченных налогов.

При этом он подчеркивает, что, обеспечивая необходимость недискриминационных условий и равных конкурентных возможностей для иностранных производителей, Украина в условиях ограниченных финансовых ресурсов при внешних и внутренних угрозах экономической безопасности и социальной стабильности во главу угла должна ставить интересы национальной экономики.

"Недавно В.Кличко заявил, что Pesa планирует наладить производство трамваев в Киеве, а "Киевпастранс" планирует приобрести 165 новых трамваев. Возникает вопрос: что экономически выгодней - наращивать потенциал работающего львовского "Электронтранса" или налаживать еще одно полномасштабное производство при том, что рынок Украины не настолько емкий? Можно предположить, что в случае с киевским проектом Pesa речь идет об "отверточной" сборке с минимальной локализацией. В противовес этому на недавней встрече с представителями "УЗ" и мирового гиганта General Electric премьер-министр Украины Владимир Гройсман в контексте будущего сотрудничества в рамках создания локомотивного парка указал на необходимость достижения 40%-й локализации", - отмечает А.Гиршфельд.

По его мнению, для реализации этой инициативы необходимо вносить соответствующие изменения в закон, где критерием оценки должна быть не цена, а стоимость жизненного цикла и степень локализации производства.

"Сегодня МЭРТ следовало бы не почивать на лаврах, говоря о "сэкономленных" средствах, а перейти от статистики торгов к комплексному мониторингу эффективности системы публичных закупок с целью выявления "прорех" и их своевременного устранения", - считает народный депутат.