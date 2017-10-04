РЖД в середине ноября запустят движение пассажирских поездов в обход Украины

Движение пассажирских поездов по участку Журавка (Воронежская область) - Сохрановка (Ростовская область) - Боченково (Ростовская область), построенного в обход Украины, будет запущено с 15 ноября, сообщает пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (филиал РЖД).

В сообщении отмечается, что в связи с вводом участка в эксплуатацию изменится маршрут следования пассажирских поездов из Москвы в Кисловодск, Анапу, Новороссийск, Адлер, Назрань из Санкт-Петербурга в Адлер, а также в обратном направлении.

При этом из-за изменения маршрута движения данных поездов частично изменится расписание поездов из Воронежа, Адлера, Анапы, Новороссийска в Москву, из Адлера в Нижний Новгород и из Кисловодска в Иркутск и Тынду.

Ранее сообщалось, что ОАО "Российские железные дороги" до конца 2017 года планирует переключить на линию Журавка-Миллерово, построенную в обход Украины, примерно треть поездов, курсирующих в южном направлении.

В августе "Российские железные дороги" сообщили о завершении строительно-монтажных работ в рамках строительства новой двухпутной электрифицированной линии длиной 137 км и приступили к пуско-наладке и тестовой эксплуатации отдельных участков магистрали. В сентябре было запущено на участке регулярное движение грузовых поездов, оно "позволит проверить готовность инфраструктуры, систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады", отмечала компания.

Магистраль должна стать частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с югом РФ. На линии построено семь новых станций - Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка (Воронежская область), Колодези и Боченково (Ростовская область). По проекту максимальная скорость пассажирских поездов составит 140 км/ч с перспективой увеличения до 160 км/ч, грузовых - 90 км/ч. Кроме того, в рамках проекта предполагалось увеличить пропускную способность, а также "обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок, минуя территорию Украины".