Экономика

12:06 20.09.2017

РЖД на регулярной основе запустили грузовое движение в обход Украины

ОАО "Российские железные дороги" организовали регулярное движение грузовых поездов на линии Журавка-Миллерово в обход Украины, сообщила компания.

"Первые грузовые поезда, миновавшие участок временной эксплуатации, перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами", - говорится в сообщении РЖД.

При этом, "тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады", отмечает компания.

Как сообщалось, РЖД ранее планировали запустить грузовое движение на новом ж/д участке, построенном в обход Украины в октябре.

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Интерфакс-Украина
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