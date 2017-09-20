РЖД на регулярной основе запустили грузовое движение в обход Украины

ОАО "Российские железные дороги" организовали регулярное движение грузовых поездов на линии Журавка-Миллерово в обход Украины, сообщила компания.

"Первые грузовые поезда, миновавшие участок временной эксплуатации, перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами", - говорится в сообщении РЖД.

При этом, "тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады", отмечает компания.

Как сообщалось, РЖД ранее планировали запустить грузовое движение на новом ж/д участке, построенном в обход Украины в октябре.