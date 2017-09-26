"Газпром" увеличил инвестиции в российскую часть Nord Stream 2 на 2017г

"Газпром" начинает масштабное финансирование проекта расширения газотранспортной системы для обеспечения подачи газа в будущий газопровод "Северный поток 2" – магистраль Грязовец - КС Славянская.

Первоначально в бюджете "Газпрома" на 2017 год на эти цели было предусмотрено лишь 1,6 млрд рублей, сообщалось в мартовском меморандуме еврооблигаций концерна.

Однако после планируемого на эту осень пересмотра бюджета монополии расходы по этой статье могут вырасти еще примерно на 30 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Согласно данным справочника "Газпром в цифрах" (опубликован в июне текущего года), газопровод "Грязовец - КС "Славянская" мощностью около 80 млрд куб. м в год будет включать 870 км линейной части и 8 компрессорных станций общей мощностью 1500 МВт.