Экономика

16:37 26.07.2017

Сетевой регулятор ФРГ пока не включил 5 проектов по подключению Nord Stream 2

Федеральное сетевое агентство не включило пять проектов в рамках расширения "Северного потока" в план развития национальной газотранспортной сети до 2026 года в связи с неопределенностью.

Bundesnetzagentur в своем сообщении отмечает, что это решение объясняется тем, что Nord Stream 2, пока проект не получил разрешения на строительство. Кроме того, три из предлагаемых проектов нуждаются в дополнительном уточнении, а два потеряли актуальность. При этом газотранспортные операторы, инициировавшие проекты, могут представить дополнительную информацию по проектам.

Сетевые операторы предложили проекты на сумму 4,5 млрд евро. Из них агентство внесло в план проекты на 3,9 млрд евро. Это 112 мероприятий, предусматривающих строительство 822,6 км линейной части и новых компрессорных мощностей на 429 МВт.

В качестве приоритетов развития сети называются трансформация рыночного пространства низкокалорийного газа (в связи с падением добычи на голландском месторождении Гронинген) в пространство для высококалорийного газа, подключении новых электростанций.

"Мы защищаем немецких потребителей газа от ненужных затрат. Дорогостоящие меры расширения в немецкой газотранспортной сети должны быть реализованы, только если они действительно необходимы", - приведены в сообщении слова президента сетевого агентства Йохена Хоманна.

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