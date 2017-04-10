Дания ищет возможности заблокировать Nord Stream 2 – СМИ

Правительство Дании предложило изменить законодательство, чтобы дать ему возможность заблокировать строительство газопровода Nord Stream 2, сообщает Euronews.

В настоящее время подобного рода проект может быть остановлен по экологическим соображениям. Правительство предлагает дать возможность властям накладывать запрет также по соображениям национальной безопасности и приоритетов внешней политики.

Как заявило министерство энергетики страны, вопрос о газопроводе должен быть также рассмотрен Европейской комиссией. Сейчас у Брюсселя нет формальных оснований для рассмотрения этого вопроса.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG уже направил Финляндии, Швеции, Дании и Германии отчет об оценке воздействий на окружающую среду (Отчет Эспо), в котором представлены потенциальные экологические трансграничные воздействия проекта нового газопровода через Балтийское море.

Газопровод "Северный поток-2", проходящий через исключительные экономические зоны и (или) территориальные воды пяти вышеперечисленных стран, подпадает под действие Конвенции Европейской комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенции Эспо).