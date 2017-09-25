Экономика

13:14 25.09.2017

Рудник "Евраз Суха Балка" после покупки группой DCH уберет "Евраз" из названия

Рудник ЧАО "Евраз Суха Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.) 11 октября проведет внеочередное собрание акционеров, на котором будет приниматься решение о его переименовании в ЧАО "Суха Балка", говорится в сообщении компании на ее сайте.

"В этом году нашему предприятию исполнился 121 год… В вопросе переименования предприятия принято решение не отступать от истории рудника с легендарным названием "Суха Балка", - прокомментировал генеральный директор Виталий Баш.

Он напомнил, что в мае текущего года компания Berklemond Investments Ltd, входящая в группу DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, приобрела криворожское предприятие у "Евраза": сделка состоялась путем передачи бывшим собственником новому всего акционерного капитала Kadish Limited - компании, которая непосредственно владеет акциями ЧАО.

Согласно сообщению, на собрание также вынесены вопросы принятия в новой редакции всех правоустанавливающих документов предприятия.

"Евраз Суха Балка" специализируется на добыче и производстве подземным способом товарной железной руды, к которой относят агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и доменную руду (47% - 50%). В состав рудника общей мощностью около 3,1 млн тонн товарной руды в год входят шахта "Юбилейная" и шахта им. Фрунзе. На руднике работает около 3,5 тыс. человек.

Предприятие в 2016 году сократило производство товарной железной руды на 8,8% - до 2,564 млн тонн (в 2015-м - 2,810 млн тонн).

Согласно реестру собственников по состоянию на 29 мая 2017 года, компании Kadish Limited (Кипр) принадлежит 99,419301% акций рудника в общем количестве акций (99,551255% в общем количестве голосующих акций).

Уставный капитал ЧАО "Евраз Суха Балка" составляет 41,869 млн грн, номинал акции – 0,05 грн.

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