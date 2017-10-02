Экономика

11:23 02.10.2017

"Евраз-ДМЗ" за 9 мес. сократил выпуск проката на 21% из-за ремонтов во II квартале

"Евраз-Днепровский металлургический завод" ("Евраз-ДМЗ") в январе-сентябре 2017 года сократил производство проката, по оперативным данным, на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 548 тыс. тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, за указанный период завод снизил выплавку стали на 19,7% - до 663 тыс. тонн, чугуна - на 6%, до 767 тыс. тонн.

В сентябре метзавод произвел 71 тыс. тонн проката, 88 тыс. тонн стали, 85 тыс. тонн чугуна, тогда как в предыдущем месяце - 79 тыс. тонн проката, 89 тыс. тонн стали, 92 тыс. тонн чугуна.

На сайте предприятия сообщается, что завод проводит открытый конкурсный отбор на право выполнения работ по восстановлению огнеупорной кладки неохлаждаемой зоны доменной печи №2 с неполной выдувкой печи. Срок выполнения работ: первый квартал 2018 года по согласованному графику.

Срок подачи заявок на участие в конкурентном отборе - до 20 октября 2017 года.

Как сообщалось, предприятие во втором квартале текущего года осуществляло ремонты оборудования - прокатного стана №1 и ККЦ.

"Евраз-ДМЗ" в 2016г увеличил выплавку стали на 5,2% по сравнению с 2015 годом - до 1,057 млн тонн, чугуна - на 5,9%, до 1,068 млн тонн, в том числе товарного - на 18,5%, до 87 тыс. тонн. Завод также нарастил выпуск проката на 3,7% - до 889 тыс. тонн, в том числе полуфабрикатов - на 16%, до 554 тыс. тонн, сократив выпуск готового проката на 11,8% - до 335 тыс. тонн.

Предприятие специализируется на выпуске стали, чугуна, проката и изделий из них. К нему в 2011 году был присоединен "Днепрококс".

"Евраз-ДМЗ" входит в группу Evraz (РФ).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Украина за 9 мес.-2017 увеличила транзит газа на 23,4%

НБУ объяснил резкое падение курса гривны

Вступило в силу увеличение беспошлинных квот на поставки в ЕС ряда наименований сельхозпродукции

Международные компании готовы вложить $500 млн в парк развлечений

Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины на 2017 год до 1,8% и инфляции до 12,2%

ПОСЛЕДНЕЕ

ФГИ передаст в аренду "Солар Чернобыль" площадку на 2,5 тыс. кв. м. возле ЧАЭС

МЭРТ скорректировал увеличение лимитов ГОКам Кривбасса по сбросу обратных вод в Ингулец до 11,5% с 63,6% до 1 марта 2018г

"Виндкрафт Украина" запустила первую очередь Новотроицкой ВЭС мощностью 41 МВт

Украина вошла в октябрь с запасами газа в ПХГ 16,4 млрд куб. м

Бездефицитная пенсионная система в Украине не является перспективой 5 лет, - Данилюк

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на гейнеры на price.ua
РЕКЛАМА