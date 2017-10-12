Экономика

15:01 12.10.2017

Собрание акционеров рудника "Евраз Сухая Балка", на котором планировалось изменить название предприятия, перенесли на ноябрь

Собрание акционеров рудника "Евраз Сухая Балка", на котором планировалось изменить название предприятия, перенесли на ноябрь

Общее собрание акционеров ЧАО "Евраз-Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.), проданного в мае компанией "Евраз" группе DCH бизнесмена Александра Ярославского, назначенное на 11 октября текущего года и на котором планировалось изменить название и внести коррективы во внутренние документы общества, не состоялось.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе DCH в четверг, собрание перенесено на ноябрь текущего года.

"Собрание перенесли на ноябрь. Как только определяться с датой, будет обнародовано официальное сообщение о проведении собрания", - пояснили в пресс-службе группы.

Как сообщалось, на собрании 11 октября текущего года планировалось внести изменения в устав, а также в положения об общем собрании акционеров, наблюдательном совете, ревизионной комиссии, а также об исполнительном органе, информполитике и в кодекс корпоративного управления компанией.

При этом предполагалось переименовать предприятие из ЧАО "Евраз Сухая Балка" в ЧАО "Сухая Балка".

Новые акционеры рудника "Сухая Балка" 8 сентября этого года решили ликвидировать представительство предприятия в Киеве и закрыть криворожский санаторий-профилакторий "Свитанок". Как уточнялось, данные решения приняты "с целью оптимизации организационной структуры общества".

Рудник "Евраз Сухая Балка" - одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли Украины. Специализируется на добыче железной руды подземным способом. В состав рудника входят шахта "Юбилейная" и шахта им. Фрунзе. На руднике работает около 3,5 тыс. чел.

"Евраз-Сухая Балка" специализируется на добыче и производстве товарной железной руды, к которой относят агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и доменную руду (47% - 50%). Мощность рудника составляет около 3,1 млн тонн товарной руды в год.

По состоянию реестра собственников на 29 мая 2017 года, компании Kadish Limited (Кипр) принадлежит 99,419301% акций рудника в общем количестве акций (99,551255% в общем количестве голосующих акций).

Компания Berklemond Investments Ltd., входящая в группу DCH А.Ярославского, приобрела Kadish Limited.

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