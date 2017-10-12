Собрание акционеров рудника "Евраз Сухая Балка", на котором планировалось изменить название предприятия, перенесли на ноябрь

Общее собрание акционеров ЧАО "Евраз-Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.), проданного в мае компанией "Евраз" группе DCH бизнесмена Александра Ярославского, назначенное на 11 октября текущего года и на котором планировалось изменить название и внести коррективы во внутренние документы общества, не состоялось.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе DCH в четверг, собрание перенесено на ноябрь текущего года.

"Собрание перенесли на ноябрь. Как только определяться с датой, будет обнародовано официальное сообщение о проведении собрания", - пояснили в пресс-службе группы.

Как сообщалось, на собрании 11 октября текущего года планировалось внести изменения в устав, а также в положения об общем собрании акционеров, наблюдательном совете, ревизионной комиссии, а также об исполнительном органе, информполитике и в кодекс корпоративного управления компанией.

При этом предполагалось переименовать предприятие из ЧАО "Евраз Сухая Балка" в ЧАО "Сухая Балка".

Новые акционеры рудника "Сухая Балка" 8 сентября этого года решили ликвидировать представительство предприятия в Киеве и закрыть криворожский санаторий-профилакторий "Свитанок". Как уточнялось, данные решения приняты "с целью оптимизации организационной структуры общества".

Рудник "Евраз Сухая Балка" - одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли Украины. Специализируется на добыче железной руды подземным способом. В состав рудника входят шахта "Юбилейная" и шахта им. Фрунзе. На руднике работает около 3,5 тыс. чел.

"Евраз-Сухая Балка" специализируется на добыче и производстве товарной железной руды, к которой относят агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и доменную руду (47% - 50%). Мощность рудника составляет около 3,1 млн тонн товарной руды в год.

По состоянию реестра собственников на 29 мая 2017 года, компании Kadish Limited (Кипр) принадлежит 99,419301% акций рудника в общем количестве акций (99,551255% в общем количестве голосующих акций).

Компания Berklemond Investments Ltd., входящая в группу DCH А.Ярославского, приобрела Kadish Limited.