Омелян подозревает в организации против него негативной информкампании

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что против него организована негативная информационная кампания.

Как сообщил он на встрече с украинскими журналистами в Киеве в субботу, об этом свидетельствуют факты того, что в СМИ появлялась информация о покупке им дорогостоящего автомобиля, о проведении несуществующих встреч в Турции с авиакомпаниями, о его элитной недвижимости.

"По моему мнению, цель очень простая. Поскольку не удается меня скомпрометировать в каких-то коррупционных схемах, поскольку их нет, решили просто выдергивать какие-то факты, подавать их, от души поперчив домыслами", - сказал В.Омелян.

Говоря о заказчиках кампании, министр отметил: "В этом случае - это совладельцы авиакомпании МАУ ("Международные авиалинии Украины" – ИФ). Я подозреваю также участие отдельных высокопоставленных лиц, которые заинтересованы в моей дискредитации".

В.Омелян добавил, что это остается на их совести, а лично он считает свои действия правильными.

Как сообщалось, ранее министр опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что его супруга, дизайнер Светлана Бевза, якобы является заказчиком дорогостоящего автомобиля Maybach Coupe.

"Бред. Ни я, ни моя жена не заказывали ни авто, о котором идет речь, ни какое-либо другое. Потолок моих мечтаний – бывшая в употреблении Tesla, которую тоже себе позволить пока не могу", - написал он на своей странице в сети Facebook.

В.Омелян добавил, что "было бы прикольно": министр, который публично отчитывается о стоимости своего отдыха в Турции и выкладывает в сеть фото счетов, заказывает авто за EUR3 млн.

"Даже если бы мы имели такие средства, точно не вложили бы их в авто, каким бы красивым и модерным оно не было. Вот если бы придумали, например, о производстве литиевых батарей, было бы более приближено к реальности. А так ... Таблоиды бывают разные, даже во Франции", - отмечал министр.

Следующей "сенсацией" он предположил покупку яхты, дальше - самолета, а в завершение - ракеты.

До этого в украинских СМИ со ссылкой на французский таблоид L'express появилась информация о заказчиках указанного элитного авто. По данным этого издания, в нем значились граждане Украины Светлана Бевза и Валерий Хорошковский.

В Украине с такими именами известны супруга В.Омеляна - дизайнер С.Бевза, а также совладелец "Интер Медиа Групп", бывший первый вице-премьер В.Хорошковский.

Кроме того, в СМИ сообщалось о встрече министра во время отдыха в Турции с местными авиакомпаниями и высокой стоимости отдыха. Эту информацию В.Омелян также опроверг.

Что касается недвижимости, то глава Мининфраструктуры отметил, что она принадлежит родственникам его жены, и на нее у семьи министра заключен договор аренды, поскольку так, по его словам, было юридически правильно оформить свое нахождение там. Он также уточнил, что в указанный загородный коттедж семья переехала из-за возможной угрозы ее безопасности.