Украина за 8 мес. сократила выпуск кокса на 20,8%

Украинские коксохимические заводы (КХЗ) в январе-августе 2017 года сократили производство металлургического кокса 6%-й влажности на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 6,851 млн тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении коксохимических предприятий "Укркокс" (Днепр), в августе выпущено 905 тыс. тонн кокса, в предыдущем месяце - 906 тыс. тонн.

Как сообщил генеральный директор "Укркокса" Анатолий Старовойт, в августе наблюдалась стабильная работа коксохимических предприятий за счет увеличения спроса на кокс вследствие возобновления работы на Днепровском меткомбинате.

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"Поэтому нарастили объемы производства на "Евраз-Южкокс", а также на "Авдеевском КХЗ". На АМКР после выхода новой коксовой батареи №6 в июле на проектную мощность, суточное производство кокса на меткомбинате достигло 5,6-6 тыс. тонн. После запуска новой коксовой батареи №5 "ArcelorMittal Кривой Рог" полностью закроет свои потребности в коксе и прекратит его импорт", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, в августе несколько снизились поставки коксующихся углей украинской добычи на коксохимы вследствие перенаправления углей двойного назначения - газовой группы, с коксохимического производства на энергетические нужды.

"Осенью, возможно, мы будем наблюдать усиление этой тенденции. Однако при существующем уровне потребления кокса и производстве металлопродукции углей достаточно", - отметил А.Старовойт.

Гендиректор добавил, что планы по балансам на 2018 год не рассматривались: "сейчас объемы производства и ресурсы практически не планируются и не балансируются", резюмировал эксперт.

Ранее А.Старовойт сообщал, что соотношение украинских и импортных углей сохраняется на уровне 26-28% и 74-72%.

Гендиректор "Укркокса" также сообщал, что КХЗ ориентируются на общую выплавку объема чугуна на украинских заводах в 2017 году, без неконтролируемой территории, на уровне 18,8 млн тонн по году.

Как сообщалось, Украина в 2016 году импортировала из РФ 7 млн тонн углей. В 2017 году рассчитывает, в частности, на 3,5 млн тонн коксующихся углей собственной добычи, плюс 4 млн тонн импортировать из дальнего зарубежья - США, Канады, Индонезии. Также на импорт из России.

КХЗ Украины в 2016 году увеличили производство металлургического кокса на 9,6% по сравнению с 2015 годом - до 12,723 млн тонн.