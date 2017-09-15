Предприятия "Метинвеста" в Запорожье в 2017г трудоустроят 250 молодых специалистов

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, а также "Запорожогнеупор", "Запорожкокс" и Запорожский литейно-механический завод, входящие в группу "Метинвест", в текущем году примут на работу 250 молодых специалистов - выпускников высших и средних учебных учреждений.

Как сообщается в пресс-релизе компании в пятницу, всего за последние пять лет запорожские предприятия "Метинвеста" трудоустроили более 2000 выпускников высших и средних учебных заведений Запорожья.

При этом отмечается, что на предприятиях действует специальная программа стажировки и адаптации молодых специалистов в условиях производства, система закрепления опытных наставников. Также в компаниях реализуют комплекс обучающих и мотивационных программ для повышения профессиональных и личностных компетенций, раскрытия научно-технического потенциала молодых специалистов и их карьерного роста.

Программа сотрудничества с учебными заведениями Запорожья предусматривает профориентационные встречи учащихся и студентов с ведущими специалистами по направлениям, ознакомительные экскурсии. Также комбинат "Запорожсталь" учредил именные стипендии 30 лучшим студентам Запорожского национального университета, Запорожского национального технического университета, Запорожской государственной инженерной академии и металлургического колледжа ЗГИА, направляя на эти цели 230 тыс. грн.

Ежегодно около 2000 студентов вузов, учащихся колледжей и профессиональных лицеев проходят на запорожских предприятиях "Метинвеста" ознакомительную, производственную и преддипломную практики. С начала текущего года практику на предприятиях компании прошли более 1000 студентов и учащихся.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест"