Экономика

18:14 13.09.2017

Директор Uber по правовым вопросам уходит в отставку

Директор по правовым вопросам сервиса по заказу такси Uber Салли Ю сообщила о своих планах уйти в отставку, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на попавшее в распоряжение издания письмо к сотрудникам.

Салли Ю начала работать в Uber в 2012 году на должности главного юристконсульта компании, и была повышена до должности директора в начале 2017 года.

Uber столкнулся с огромным количеством судебных исков и проверок, включая многочисленные разбирательства с властями стран, стремящихся приравнять Uber к обычным такси, иски водителей и сотрудников.

В настоящее время Uber готовится к судебному разбирательству с Google, обвиняющей компанию в краже технологий самоуправляемых автомобилей, и является мишенью сразу трех правительственных расследований. Власти США обвиняют Uber в разработке специального ПО для создания помех конкуренту Lyft, в разработке ПО, позволяющего водителям безнаказанно нарушать правила дорожного движения, а также в нарушении антикоррупционного законодательства в других странах.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 570 городах почти в 70 странах.

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