Определение суда об аресте самолета из парка МАУ не предусматривает запрета на его использование - компания

Определение Печерского районного суда Киева, которым, в частности, арестовано воздушное судно Boeing 767-300, входящее в парк крупнейшей отечественной авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев), не содержит запрета на использование самолета.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе авиакомпании, комментируя определение суда по делу № 757/50816/17-к, обнародованное в Едином государственном реестре судебных решений 12 сентября. Согласно документу, помимо самолета, суд постановил арестовать также помещение завода по производству напитков "Биола", земельные участки в Одесской области, недвижимость в Одессе, Киеве, Днепре и другое имущество по делу ПриватБанка (Киев). Это решение суд принял на основании ходатайства прокуратуры, в котором указывается, что менеджмент ПриватБанка, злоупотребляя служебным положением, в течение 2014 года завладел государственными средствами Нацбанка Украины в сумме более 19 млрд грн, выделенными на рефинансирование банка.

Определением предусмотрена возможность заявить ходатайство о полной или частичной отмене ареста имущества; оно также может быть обжаловано непосредственно в Апелляционном суде Киева в течение 5 дней со дня вынесения.

Арестованный самолет имеет государственный регистрационный знак UR-GEB 1992 года изготовления, зарегистрирован в реестре гражданских воздушных судов Украины, принадлежит португальской Pennylane - Comercio Internacional LDA и используется МАУ на условиях лизинга.

В определении приводится ст. 170 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которой задачей ареста, налагаемого на имущество, помимо прочего, является запрет на его использование. В то же время, отмечают в компании, согласно ст. 173 того же кодекса, которая также приводится в определении, в случае удовлетворения ходатайства следственный судья или суд выносит определение, в котором указывает, помимо ряда пунктов, запрет либо ограничение на распоряжение имуществом. Однако такой пункт в указанном определении отсутствует. Таким образом, юридические основания для отказа от эксплуатации самолета отсутствуют, подчеркивают в МАУ.

МАУ – ведущая украинская авиакомпания, соединяющая Украину с 80+ столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Америки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивающая стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3 тыс. других городов мира. Выполняет более 1,1 тыс. регулярных рейсов в неделю из Киева, Одессы, Львова, Днепра, Харькова, Запорожья, Херсона, Винницы, Ивано-Франковска и Черновцов.

Флот МАУ состоит из 42 самолетов: четырех дальнемагистральных Boeing 767-300ER, 25 среднемагистральных Boeing 737NG, восьми Boeing 737 (в том числе одного грузового Boeing 737-300SF) и пяти Embraer-E190. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт Киева "Борисполь".

Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.