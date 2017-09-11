ФГИ готов до 2018 года продать ОГХК, Аграрный фонд и ГПЗКУ

До конца текущего года могут быть приватизированы три компании - Аграрный фонд, Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) и ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), сообщил заместитель председатель Фонда госимущества (ФГИ) Украины Юрий Никитин изданию "Фокус".

"По нашим расчетам, ГПЗКУ стоит около 1,5 млрд грн. По Аграрному фонду в зависимости от того, выпускаем его облигации или не выпускаем, цена от 1 млрд грн до 5 млрд грн. А по ОГХК "старт" не менее 2 млрд, и там конкурентов 10 точно есть, не только наших инвесторов. Там повышение цены будет существенное", - пояснил Ю.Никитин.

При этом он отметил, что в настоящее время ФГИ ожидает передачу в ФГИ от Минэкономразвития (МЭРТ) активов вышеуказанных предприятий и ОГХК, в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), для проведения процесса приватизации.

"От приватизации ОГХК ожидаются значительные денежные поступления, так как стартовая цена будет не ниже 2 млрд грн (уставный капитал компании - 1,944 млрд грн - ИФ). ОГХК, это по сути два титановых ГОКа, с момента принятия правительством постановления о приватизации прошло уже полгода, а в принципе надо передать объект ФГИ в течение месяца. Например, сейчас мы начали активно работать с НБУ и уже готовим к приватизации один из их непрофильных объектов – санаторий", - сообщил Ю.Никитин.

Как сообщалось, ОГХК в январе-июне 2017 года снизила чистую прибыль на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 302,717 млн грн, доналоговая прибыль снизилась на 24,8% - до 373,401 млн грн. При этом чистый доход возрос на 15,7% - до 1 млрд 306,254 млн грн.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рыки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Фактическую деятельность ГП "ОГХК" начало с августа 2014 года, когда правительство решило передать ему в управление имущественные комплексы ВГМКа и ИГОКа.

ГП "ОГХК" 8 декабря 2016 года преобразовано в ПАО "ОГХК".

Уставный капитал ПАО "ОГХК" - 1,944 млрд грн.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году.