СКМ уже перечислил в госбюджет плату за блокпакет "ДТЭК Донецоблэнерго"

Покупатель блокирующего пакета энергоснабжающей компании ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго", входящая в группу СКМ компания Ornex, уже перечислила в государственный бюджет плату за акции, сообщил журналистам заместитель главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины Юрий Никитин.

"Сегодня госбюджет уже получил 143,8 млн грн за акции "ДТЭК Донецкоблэнерго" … Еще около 1 млрд 176 млн грн за продажу блокпакетов "ДТЭК Захидэнерго" и "Киевэнерго" бюджет получит если не завтра, то на следующей неделе", - сказал он.

Ю.Никитин добавил, что ФГИ имел опасения, что акции "ДТЭК Донецкоблэнерго" не удастся продать, поскольку активы компании находятся в т.ч. в зоне боевых действий, значительная часть имущества облэнерго захвачена.

"Мы благодарны участникам торгов, состоявшихся в среду и сегодня. Надеемся, что дальнейшие торги также будут успешными", - подытожил он.

Как сообщалось, 25% акций "ДТЭК Донецкоблэнерго" и "Киевэнерго" были проданы на торгах единственному участнику по стартовой цене. В свою очередь за покупку блокпакета "Захидэнерго" СКМ пришлось побороться с инвестиционной группой "Конкорд Капитал" – цена в ходе торгов выросла на 20%.