Экономика

17:35 14.08.2017

ФГИ обеспечит максимальную публичность биржевых торгов блокпакетами энергокомпаний

Проведение биржевых аукционов по продаже блокирующих пакетов акций в размере 25% уставного капитала восьми энергокомпаний организовано максимально конкурентно и прозрачно, и все желающие, за исключением представителей страны-агрессора, смогут принять участие в них или наблюдать за ходом торгов, заявил заместитель главы Фонда госимущества Юрий Никитин.

"Я уже лично проехался по всем биржам, которые будут торговать, чтобы проверить возможность прямой трансляции торгов и присутствия там желающих. Только чтобы был паспорт", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Ю.Никитин отметил, что за торгами можно будет также наблюдать в интернете в режиме он-лайн на канале youtube или в Фонде госимущества, где для этого будет отведено специальное помещение.

"Мы также разослали всем европейским и американским партнерам персональные приглашения: приходите-смотрите – мы открыты", – добавил заместитель главы ФГИ.

Ю.Никитин уточнил, что состоится ли конкретный биржевой аукцион – будет ясно за день до торгов, когда истекает срок внесения залогов. "Если поступят заявки, то мы обязательно проинформируем по всем возможным каналам, однако не будем говорить, от кого они поступили. Если заявок нет, то тоже об этом скажем", – сказал он.

По его словам, в случае отсутствия заявок блокпакет будет выставлен повторно на следующей биржевой сессии.

"Но только до 31 августа. После этого торги сворачиваются", – подчеркнул и.о.главы ФГИ Дмитрий Парфененко. Он пояснил, что невозможность проведения их после августа связана с тем, что в августе истекает годичный срок действия их оценки.

Как сообщалось, ФГИ выставил на продажу с 15-го по 31-е августа на фондовых биржах по 25% акций восьми энергокомпаний: энергогенерирующих "ДТЭК Днипроэнерго", "ДТЭК Захидэнерго" и "Донбассэнерго" и энергоснабжающих "Одессаоблэнерго", "ДТЭК Днипрооблэнерго", "ДТЭК Донецкоблэнерго", "Киевэнерго" и "Сумыоблэнерго". Общая начальная стоимость блокпакетов определена в 4,1 млрд грн.

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