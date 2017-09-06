В Украине находится 63,9 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией с нарушением срока ввоза

В Украине находится 63,9 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией, ввезенных в 2015-2017 годах, с нарушением срока ввоза.

Как сообщается на сайте Государственной фискальной службы (ГФС), в 2015 году из ввезенных 549,6 тыс. автомобилей не было вывезено 21,5 тыс. При этом большинство - 472,3 тыс. пересекли границу в режиме временного ввоза. В 2016 году из ввезенных в Украину 712,6 тыс. автомобилей с иностранными номерами не выехали 54,2 тыс. автомобиля. Из них с нарушением срока в стране пребывают более 32 тыс. транспортных средств. В режиме временного ввоза пересекли границу в прошлом году 588,4 тыс., а в режиме транзита – 124,1 тыс. автомобилей.

В ГФС также констатируют, что с начала текущего года и по состоянию на 4 сентября из ввезенных в страну в режиме транзита 111,9 тыс. автомобилей и еще 380,6 тыс. - в режиме временного ввоза не выехали почти 72,3 тыс. автомобилей.

"Из них почти 10,3 тыс. пребывают в Украине с нарушением сроков (ввоза/вывоза – ИФ)", – указано в сообщении ведомства.

С 2015 года таможенники составили более 26,1 тыс. протоколов о нарушении таможенных правил по превышению сроков транзита и почти 4,9 тыс. протоколов в отношении нарушения сроков временного ввоза. Общая сумма штрафов составила 206,5 млн грн.