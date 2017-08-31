"Агротон" в I полугодии нарастил чистую прибыль в 1,6 раза

Агрохолдинг "Агротон" (Луганская обл.) в январе-июне 2017 года увеличил чистую прибыль почти в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до $8,1 млн.

Согласно отчету холдинга на сайте Варшавской фондовой биржи, его выручка за этот период сократилась на 4,6% – до $16,5 млн.

По итогам работы за первое полугодие "Агротон" сократил валовую прибыль на 21% - до $7,13 млн, операционную – в 1,8 раза, до $4,3 млн.

По состоянию на 30 июня 2017 года совокупная стоимость активов агрохолдинга составила $96,1 млн.

Как сообщалось, "Агротон" завершила 2016 год с чистой прибылью $21,781 млн против чистого убытка $9,609 млн в 2015 году. Выручка в прошлом году возросла на 5% - до $44,23 млн, валовая прибыль – на 44,6%, до $26,69 млн, операционная – на 12,8%, до $23,32 млн.

"Агротон" работает на рынке Украины с 1992 года. Специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства. Земельный банк "Агротона" – около 118 тыс. га - расположен в Луганской и Харьковской областях. Группе принадлежит две птицефабрики в Луганской области.