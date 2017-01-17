"Агротон" просит держателей нот на $50 млн отстрочить на год выплату процентов за 2017г

Украинская аграрная группа "Агротон" (Луганская обл.) просит держателей ее кредитных нот на $50 млн перенести запланированные на 14 января и 14 июля 2017 года выплаты процентного дохода на 14 января 2018 года, сообщила группа на веб-сайте Варшавской фондовой биржи (WSЕ).

Согласно сообщению, "Агротон" не смог погасить купон, подлежащий выплате 14 января 2016 года, который также включал начисленный, но невыплаченный процентный доход с 14 января 2012 года. Соответственно группа просит, чтобы держатели нот также отказались от применения понятий "потенциальный дефолт" или "дефолт", что допустимо в таком случае.

Собрание держателей нот, которое рассмотрит указанные вопросы, запланировано на 9 февраля 2017 года в Лондоне.

Как сообщалось, "Агротон" в июле 2011 года выпустил дебютные трехлетние кредитные ноты (LPN) на $50 млн со ставкой купона 12,5% годовых.

Ценные бумаги были несколько раз реструктуризированы, в результате срок обращения облигаций был продлен до июня 2019 года, процентная ставка снижена до 6% годовых.

С середины апреля 2014 года "Агротон" периодично выкупал у держателей кредитные обязательства за 30% номинала с одновременной выплатой начисленного процентного дохода.

По итогам таких сделок в обращении остаются кредитные обязательства общей номинальной стоимостью $7,55 млн.

"Агротон" работает на рынке Украины с 1992 года. Специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства. Земельный банк "Агротона" – около 150 тыс. га - расположен в Луганской и Харьковской областях. Группе принадлежит две птицефабрики в Луганской области.