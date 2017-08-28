Украина безвозвратно встала на путь коренных преобразований – Порошенко о повышении рейтинга Moody's

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что очередное повышение кредитного рейтинга страны международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service является свидетельством того, что государство безвозвратно встало на путь коренных преобразований.

"За последние два с половиной года рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило кредитный рейтинг Украины с Caa3 ("негативный" в марте 2015 года) до Caa2 ("позитивный" в августе 2017 года)… Убежден, Украина встала на путь коренных преобразований и уже с него не свернет!", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Глава государства отметил, что главными факторами, обозначенными в отчете Moody's, является проведение инициированных властями Украины структурных реформ, в частности, в газовом секторе, реформа публичных закупок, изменения в налогообложении и управлении НДС, "и самое главное - мощная трансформация банковского сектора".

"Рейтинговое агентство отметило достижения НБУ в росте резервов более чем в три раза за последние три года, а также стабилизацию курса", - добавил он.

Как сообщалось, 26 августа международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service вслед за суверенным повысило рейтинг еврооблигаций Украины, эмитированных в ноябре 2015 года в рамках долговой операции, до уровня "Caa2" с "Caa3".

Параллельно Moody's повысило страновой потолок для долгосрочных облигаций в иностранной валюте до "Caa1" с "Caa2", для депозитов в иностранной валюте - до "Caa3" с "Ca", для обязательств и депозитов в национальной валюте - до "Caa1" с "Caa2". Страновой потолок для краткосрочных обязательств и депозитов в иностранной валюте сохранен на уровне "Not Prime" (NP).

В то же время Moody's сохранило рейтинг необеспеченных еврооблгаций на $3 млн, находящихся в собственности РФ, на уровне "Ca".

По данным агентства, улучшение рейтингов Украины отражает общее влияние проводимых в стране структурных реформ: сохранение соответствующего настроя в дальнейшем способствует улучшению состояния госдолга.

"Правительство страны по-прежнему преисполнено решимости продвигать реформы. Соответствующая решительность, однако, часто находит сопротивление со стороны частных интересов, например, при проведении земельной реформы и приватизации. Социум также решительно поддерживает реформы, особенно усилия правительства по борьбе с коррупцией и необходимое для этого укрепление судебных и правоохранительных систем. Тем не менее, важно, чтобы реформы были успешными в долгосрочной перспективе", - отмечено в документе.

Относительно пенсионной реформы Moody's ожидает, что соответствующее законодательство будет принято во втором чтении в сентябре, что потенциально откроет возможность для привлечения Украиной очередного кредитного транша Международного валютного фонда (МВФ) в размере $1,9 млрд.

По мнению рейтингового агентства, импульс реформ также может упростить возвращение страны на внешний рынок капитала, что, соответственно, облегчит рефинансирование значительных платежей по внешнему долгу в 2019 году.

Украина также может предусмотреть эти платежи посредством активных операций по управлению долгом.

Тем не менее, отмечает Moody's, повышение рейтингов ограничено одной ступенью, поскольку в последующие несколько лет Украине предстоят существенные расходы на обслуживание внешнего долга, которые потребуют дополнительного финансирования в иностранной валюте сверх того, что могут предоставить официальные кредиторы.

Более того, внутренняя политика и геополитическая напряженность могут усложнить доступ Украины к внешнему долговому рынку, а также ослабить национальную валюту с соответствующими негативными последствиями для показателей госдолга и экономической стабильности, указывается в пресс-релизе.