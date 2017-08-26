Moody's повысило кредитный рейтинг Украины

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги Украины в украинской и иностранной валюте на одну ступень - с Caa3 до Caa2 с "позитивным" прогнозом.

Как сообщает в субботу пресс-служба Кабинета министров Украины, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя решение агентства, подчеркнул, что это является свидетельством успеха структурных реформ в Украине.

"Ключевые факторы изменения кредитного рейтинга в положительную сторону – эффект структурных реформ и усиления позиций Украины на мировом рынке. И по прогнозам финансистов, продолжение изменений улучшит долговую динамику нашего государства", - отметил глава правительства.

Премьер подчеркнул, что впереди много работы - в секторе политической стабильности, продолжение экономических преобразований, усиление валютного курса и общего укрепления экономики.

По его словам, успех реформ, в частности на макроуровне, позволит справиться с прогнозной долговой нагрузкой 2019 года и последующих лет, когда Украине придется возвращать долги предыдущих периодов.

"Мы гордимся тем, что международное агентство признало наши достижения в сфере прозрачности газового сектора, государственных закупок, налогообложении, банковском секторе. И мы понимаем, что наши партнеры ожидают реализацию уже заявленных правительством реформ, в частности, пенсионной системы, приватизации, земельных отношений. Мы были и остаемся преданными курса изменений для будущего государства и улучшения благосостояния граждан ", - сказал В.Гройсман.