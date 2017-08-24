Экономика

17:57 24.08.2017

McDonald's пообещала снизить содержание антибиотиков в курятине по всему миру

Американская McDonald's, которой принадлежит одна из крупнейших в мире сетей заведений быстрого питания, пообещала сократить использование антибиотиков, применяемых для лечения людей, в курятине по всему миру в несколько этапов, говорится в сообщении компании.

В первую очередь, изменения затронут Бразилию, Канаду, Южную Корею, Японию. В США McDonald's еще в 2015 году намеревалась в течение двух лет отказаться от курятины с антибиотиками.

McDonald's потребовала, чтобы поставщики мяса птицы поэтапно прекратили откармливать бройлеров с использованием препаратов, которые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет "высокоприоритетными антимикробными средствами, имеющими критическое значение" (HPCIA).

В Европе компания продолжит использовать антибиотик колистин, но к концу 2019 года его употребление в птицеводстве будет прекращено, и программа будет расширена на Австралию и Россию.

К январю 2027 года McDonald's рассчитывает полностью отказаться от курятины с антибиотиками HPCIA на всех рынках, участвующих в программе. Кроме того, компания работает над сокращением содержания антибиотиков в говядине, молоке и молочной продукции, свинине, а также куриных яйцах. Сеть McDonald's объединяет свыше 37 тыс. ресторанов более чем в 100 странах и обслуживает свыше 70 млн клиентов каждый день.

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