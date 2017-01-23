Динамика ключевых показателей McDonald's в IV квартале оказалась лучше прогнозов

McDonald's Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, сократила прибыль и выручку в четвертом квартале 2016 года, однако оба показателя оказались лучше ожиданий экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе McDonald's, чистая прибыль в октябре-декабре уменьшилась до $1,19 млрд по сравнению с $1,21 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Чистая прибыль в расчете на акцию повысилась до $1,44 с $1,31.

В минувшем квартале McDonald's вернула акционерам $2,2 млрд за счет выкупа акций и выплаты дивидендов, отмечается в сообщении компании.

Выручка снизилась до $6,03 млрд с $6,34 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль McDonald's на уровне $1,41 на акцию при выручке в $6 млрд.

Глобальные продажи ресторанов McDonald's, открытых не менее 13 месяцев назад, увеличились в четвертом квартале на 2,7%.

В США продажи таких ресторанов снизились на 1,3%, тогда как консенсус-прогноз аналитиков предусматривал уменьшение продаж на 1,4%. Падение продаж в США в компании связывают с высокой сравнительной базой октября-декабря 2015 года - именно в этот период McDonald's ввела круглосуточное действие меню, ранее предлагавшегося только на завтрак.

Продажи зарубежных ресторанов McDonald's, открытых не менее 13 месяцев назад, в минувшем квартале повысились на 2,8%.

По итогам всего 2016 года чистая прибыль McDonald's увеличилась на 3%, до $4,69 млрд, выручка - снизилась на 3%, до $24,62 млрд. Глобальные продажи ресторанов, открытых не менее 13 месяцев назад, выросли на 3,8%, отмечается в пресс-релизе.

В минувшем году McDonald's направила $14,2 млрд на выкуп акций и выплату дивидендов акционерам, за три год - с 2014 по 2016 гг. компания потратила на эти цели $30 млрд.

Акции McDonald's на предварительных торгах в понедельник подешевели на 0,9%. В прошлом году их стоимость выросла на 3,3%.