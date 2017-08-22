МАУ настаивает на обоснованности своих исков к Мининфраструктуры и Ryanair

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ Киев), крупнейшая авиакомпания страны, настаивает на обоснованности поданных ею в суд исков, ответчиками по которым выступают Министерство инфраструктуры Украины и ведущая европейская авиакомпания, лоу-кост Ryanair (Ирландия).

"Достижение обоюдовыгодных коммерческих договоренностей между авиакомпаниями и аэропортами подменяются в данном случае меморандумом между иностранным авиаперевозчиком и министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, который, по мнению авиакомпании МАУ, серьезно нарушает украинское законодательство. Об этом свидетельствует попытка скрыть сам факт подписания такого меморандума", - сообщила пресс-служба украинского авиаперевозчика во вторник.

Компания подчеркивает, что подобные действия затрагивают интересы авиакомпании МАУ, и напоминает, что соответствующие иски в защиту своих прав и интересов авиакомпания подала в украинские суды в июле 2017 года. Сканы этих заявлений были опубликованы министром инфраструктуры на его странице в социальной сети Facebook.

Кроме того, авиакомпания МАУ заявляет, что заявление Ryanair, в котором ирландский авиаперевозчик назвал иски к нему и Мининфраструктуры необоснованными, а заявление о денежных потерях – смехотворным, является, по сути, "явкой с повинной и признанием факта нанесения ущерба авиакомпании МАУ".

Как сообщалось, Ryanair 10 июля объявило об отмене запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором Павлом Рябикиным.

П.Рябикин тогда сообщил, что Ryanair выдвигает к "Борисполю" требования в отношении полетов в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству.

Через два дня, 12 июля премьер-министр Владимир Гройсман провел специальное совещание с руководством Минифрастурктуры, Минюста, аэропорта "Борисполь", ассоциации "Аэропорты Украины", Офиса привлечения и поддержки инвестиций", после которого поручил привлечь Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) к оценке переговорного процесса Ryanair о полетах в Украину и заявил о необходимости возобновления этих переговоров, поручил возобновить их.

Позже со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна сообщалось, что МАУ подала ряд исков в суд, одним из которых требует расторгнуть контракт между Ryanair и международным аэропортом "Львов", в которых требовала отменить контракт Ryanair с аэропортом Львова; запретить министерству предоставлять содействие Ryanair в Украине, а также требует от Мининфраструктуры компенсации десятков миллионов гривень "потерь" по причине снижения цен и нанесения себе же ущерба из-за возможного захода Ryanair в Украину.

После этого президент МАУ Юрий Мирошников заявил, что исковые заявления касаются не работы ирландского лоу-коста в Украине или каких-либо препятствий этой работе, а дискриминационных условий в отношении остальных перевозчиков.

На прошлой неделе Ryanair назвала необоснованными юридическими угрозами действия МАУ относительно подачи указанных исков, также напоминал, что МАУ пригрозила подать в суд на нее, Мининфраструктуры Украины и Львовский аэропорт за якобы "потерю заработка" в результате принуждения к конкуренции с Ryanair.

Лоу-кост заявил, что такие претензии МАУ предназначены исключительно для того, чтобы заблокировать вход недорогих операторов в Украину, поскольку они просто не хотят конкурировать с Ryanair.

"Это смехотворное требование МАУ свидетельствует о том, что они не остановятся ни перед чем, чтобы помешать украинским потребителям и посетителям пользоваться такими же недорогими воздушными перевозками, которые Ryanair предоставляет в 33 других странах. Вместо того, чтобы пытаться конкурировать с Ryanair, МАУ прибегает к ложным и необоснованным юридическим угрозам, чтобы поддержать их высокую плату за полеты и неэффективную модель", - отмечал коммерческий директор компании Дэвид О'Брайен.