Банковская система Украины в I пол. 2017г получила 1,85 млрд чистого убытка

Банковская система (банки, которые являлись платежеспособными на отчетную дату) по итогам деятельности в январе-июне 2017 года получила 1,85 млрд грн чистого убытка, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

НБУ также напоминает, что по итогам первого квартала 2017 года прибыль банковской системы составила 4,1 млрд грн (с учетом корректирующих проводок по состоянию на 15 мая 2017 года).

"Главной причиной ухудшения финансового результата стал существенный рост во втором квартале 2017 года отчислений банками в резервы - до 12,5 млрд грн, львиную долю которых сформировали два банка - ПриватБанк и Проминвестбанк", - указанно в сообщении центробанка.

Нацбанк уточняет, что по итогам первого полугодия совокупный убыток государственных банков составил почти 1,8 млрд грн, тогда как без учета ПриватБанка госбанки получили бы 1,1 млрд грн чистой прибыли.

Банки с иностранным капиталом завершили первое полугодие с убытком 1,1 млрд грн, тогда как без учета результата Проминвестбанка эти банки получили бы почти 3,7 млрд грн чистой прибыли.

Совокупная чистая прибыль банков с частным капиталом за отчетный период превысила 1 млрд грн.

Из 90 платежеспособных состоянию на 1 июля 2017 года банков 70 были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 8,22 млрд грн, 20 банков – убыточными, с совокупным чистым убытком в 10,07 млрд грн.

В числе положительных тенденций первого полугодия 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года НБУ отметил рост чистого комиссионного дохода - на 34% и чистого процентного дохода - на 3,5%.

По данным центробанка, рост чистого процентного дохода обусловлен более быстрым сокращением процентных расходов по сравнению с процентными доходами по операциям банков с физическими лицами.

По данным НБУ банковская система Украины по итогам деятельности в январе-июне 2016 года получила 9,183 млрд грн чистого убытка. Тогда в Украине действовало 108 банков. Кроме того, с начала 2017 году введены в действие новые правила оценки кредитных рисков.